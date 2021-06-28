流行疫情指揮中心今天說明，感染印度變異株Delta和英國變異株Alpha症狀表現並無太大差異，但家戶傳播力Delta株有明顯增加，不過施打疫苗仍然能帶來相當不錯的預防重症、住院能力，呼籲民眾踴躍打疫苗預防。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，根據新加坡的臨床統計，Delta株與Alpha株相同，臨床症狀都以發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、呼吸困難、無症狀等，只是比例上有些許不同，因此從報告上來看，發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，仍然是疫情監測的重點。

指揮中今公布印度變種病毒與英國變種病毒的臨床表現。（圖／指揮中心提供）

不過張上淳也提醒，從報告中可看出，Delta株的傳播力確實較Alpha株來的高，至少可增加4至6成的傳播力，而家戶傳播率上也從原先的8.6％上升至12％。

他指出，打疫苗仍然是預防Delta株的最佳方式，從英國的統計顯示，施打一劑疫苗可產生71％至94％的住院保護力，打兩劑可降低92％至96％的住院保護力，打完兩劑的輕症保護力也有60％至88％，而且英國施打最多的就是AZ疫苗，呼籲民眾只要能打疫苗就盡快去打。