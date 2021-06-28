郭蘅祈翻唱〈別在傷口撒鹽〉作為電影主題曲。（Gagaoolala影視平台提供）

郭蘅祈（郭子）曾創作無數金曲，寫過王菲的〈矜持〉、張惠妹（阿妹）的〈原來你甚麼都不要〉、〈別在傷口撒鹽〉等歌，被稱華語樂壇天王天后經典製造機，近日，郭子為自己主演的短片電影《親親壞姊妹》翻唱22年前寫給阿妹的經典曲〈別在傷口撒鹽〉並做為電影主題曲，他開心表示：「第2次翻唱讓我終於體會這首歌賦於我的意義。」

郭子透露當初會選這首歌作為電影主題曲，其實是自己看完劇本後非常有感觸，當下就跟柳廣輝導演毛遂自薦推薦。這次以電影主角身分重唱這首歌，郭子用一個活在舊時代的「老姐姐」內心滄桑來詮釋，並且加入自己的合音，更有一種告別的儀式感。

郭子日前宣佈將在暑假推出自己睽違24年個人全新創作專輯，在新專輯發行前夕剛好電影準備上架，讓〈別在傷口撒鹽〉這首歌再度被重新詮釋成為電影主題曲，歌曲上架的今天（28日）是同志驕傲日，台灣「宅親親」公益影片也選了2016年郭蘅祈為台灣國際愛滋日寫的公益歌曲〈愛相同〉作為主題曲，由郭蘅祈寫的這兩首歌不約而同成為電影及活動的主題曲，為新專輯做足暖身。