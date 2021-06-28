3級警戒再次延長，中央已祭出紓困4.0精進方案，新竹市不僅暫緩實施夏季電價，也增加勞工貸款名額，另再針對打工族、代課老師、建教生、無雇主導遊領隊等身分別新增補貼，其中打工族補助1萬元，28日起開放上網報名，符合資格者直接先匯入1萬元。

市長林智堅表示，有關安心即時上工計畫，中央放寬申請資格後，年滿15歲以上的國民以及獲准居留的外陸籍配偶都可申請，新竹市7月將啟動9處疫苗施打站為民眾接種疫苗，預計將媒合250位受疫情影響的勞工加入疫苗施打站工作，目前報名84位，已有31位報到受訓，有意願者可上網報名。

他說，紓困4.0精進方案新增辦理「部分工時受雇勞工生活補貼」，只要今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資2萬3100元以下打工族，即起就可上網登錄資料，符合資格者1萬元生活補貼將直接匯入帳戶。

勞工處長黃錦源同時指出，自營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼，新增納入109年度個人各類所得總額，只要去年曾經申請或今年新申請案，109年個人所得未達新台幣40萬8000元，勞保局於7月勾稽符合資格者，即主動核撥；日前爆量申請的勞工紓困貸款也不再受限於50萬名額，6月19日前已申請的117萬件，經銀行審核符合資格者均可核貸。

此外，教育處代理處長沈靜濤也表示，此次紓困4.0精進方案，新竹市初估將有950位教師、441家補習班、兒童課後照顧服務中心業者及129家私立幼兒園所受惠。

安心即時上工報名專線：03-5318165；勞動部安心即時上工網站：https：／／reurl.cc／ZGWOK6。