中國商務部28日公告，自6月29日起，對原產於歐盟和英國的進口碳鋼緊固件所適用的反傾銷措施進行期終復審調查，調查應於2022年6月28日前結束。

中國國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終復審調查期間，對原產於歐盟和英國的進口碳鋼緊固件繼續按照商務部此前公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅，對歐盟公司的反傾銷稅稅率為5.5％至26％，英國公司為26％。

中國商務部是於2016年6月29日起對原產於歐盟的進口碳鋼緊固件繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。