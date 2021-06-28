陸商務部：明起對歐英碳鋼緊固件反傾銷措施作期終復審調查 15:062021/06/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部28日公告，自6月29日起，對原產於歐盟和英國的進口碳鋼緊固件所適用的反傾銷措施進行期終復審調查，調查應於2022年6月28日前結束。 中國國務院關稅稅則委員會決定，在反傾銷措施期終復審調查期間，對原產於歐盟和英國的進口碳鋼緊固件繼續按照商務部此前公布的徵稅產品範圍和稅率徵收反傾銷稅，對歐盟公司的反傾銷稅稅率為5.5％至26％，英國公司為26％。 中國商務部是於2016年6月29日起對原產於歐盟的進口碳鋼緊固件繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。 谷歌 遭歐盟啟動反壟斷調查 鮑爾唱鴿調那斯達克飆新高 微軟市值衝破2兆美元 #碳鋼 #緊固件 #調查 #歐盟 #反傾銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時論廣場》三大來源推動通貨膨脹上揚（朱雲鵬） 18:452021/06/23 時論廣場 俄加徵出口關稅 26檔鋼鐵股漲停歡呼 04:102021/06/29 財經要聞 台積電2奈米廠環評再卡關 環委要求竹科提地震應變措施 17:592021/06/25 生活 中共中紀委打貪腐 8年來查處408萬人 13:422021/06/28 兩岸 大陸在WTO起訴澳洲相關反傾銷和反補貼措施 15:502021/06/24 兩岸 美終判課我輪胎業反傾銷稅 貿易局後續協助爭取較佳稅率 16:042021/06/24 財經 陸穩物價 轉盯農資商品 04:102021/06/29 全球財經 鮑爾再唱「鴿」 那斯達克指數創新高 04:102021/06/24 財經要聞 下半年行家選股指南 發掘飆股不求人 下半場主動出擊 18:302021/06/27 財經 1分鐘讀財經》需求強勁、庫存過低 8吋矽晶圓下半年看漲10％ 08:262021/06/29 財經 美認定有損美國產業 台輪胎業者將吞反傾銷稅 15:212021/06/24 財經 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 投資人逃了 聯亞藥跌破200元重挫25％ 高端摔半根跌停 - 要聞 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 8吋矽晶圓 下半年看漲10％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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