環保署28日進行南部科學園區橋頭園區開發計畫，開發單位南科管理局表示，由於南科已無更多土地可供使用，必須找尋新場址，不過環評委員提出，由於鄰近地層活動持續進行，又靠近泥火山，但相關調查資料並不明確，且園區內廢棄物後續處置計畫並不完善，要求發單位提出補充，因此決議8月底前資料補正後擇期再審。

根據規劃，橋頭園區將以人工智慧物聯網為導向，提供先進科技、產業創新研發及試生產空間，將引進半導體晶圓製造、封測、材料與設備、航太產業、智慧機械、產業創新等業別，預估可創造每年1000億至1800億元。

經過閉門會議討論後，最後要求開發單位補足相關數據與計畫內容，包含強化說明空氣污染物增量抵換之執行作法及查核方式；說明全區用水全回收可行性及達成期程，並評估於2030年達成100%再生水利用之可行性，及加強雨水貯存利用規劃；以及確認廢水放流口下游農業用水取用因應。

強化說明本基地引進製程及對應之化學物質種類、使用量及排放量等，落實化學物質運作管理；另就背景現況監測值含較高毒性化學物質（如六價鉻），檢核本案開發之健康風險，並提出運作管控及預防機制。

具體補充溫室氣體增量抵換規劃，並強化說明後續執行及查核方式與相關期程，評估再生能源使用量以總用電量比率進行規劃，且詳述規劃路徑；因應我國減碳發展趨勢，加強園區減碳能源規劃。檢視南科廢棄物產生量、處理量能、處理技術及完成時間，加強本園區整體廢棄物管理及去化，有關本開發案廢棄物處理應依廢棄物清理法規定辦理。