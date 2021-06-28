【愛傳媒程富陽專欄】最近在中東地區發生的兩件大事，皆透露出在該區指點江山逾70年的美國，將遭到無可避免的衝擊與勢微。

頭一件是堪稱美國在中東的鐵桿兄弟以色列總理納坦雅胡，在6月14日終於讓出了他在以色列叱吒風雲12年的總理寶座，而讓國內第四次國會選舉中，獲得議員席次並非最多的統一右翼聯盟領導人貝內特，得以聯合其它8個政黨，突擊似的組閣成功，讓已在國際間縱橫捭闔數十載的納坦雅胡，不免陡興一股「將軍竟遭下馬，徒令豎子成名？」的感慨。

但歷史本來就是殘酷的，當視納坦雅胡最為「麻吉」的美國前總統川普，未能在2020年的大選中贏得勝利，納氏只能押寶式的藉掀起一場「以巴衝突」，以作為國內各黨派支持其「組閣」的賭注；可惜，美國新總統拜登另有盤算，對其於5月底針對加薩的軍事行動，卻無形破壞美國正要爭取伊朗重返「伊核協議」的算盤，只能賞他一頂「莽撞行事」的帽子戴。

而納坦雅胡對哈瑪斯施以精準的飛彈攻擊，讓加薩地區成千上百的巴勒斯坦婦女幼童被染紅了鮮血，正給了幾十年來在以國保持不與任何右派政黨組閣的「左派阿拉伯聯盟」，提供了一個只要排除納坦雅胡主政，與任何其它政黨結盟皆可的絕佳理由，這也讓納坦雅胡本欲再藉第五次國會選舉以圖謀組閣機會的想法，頓時幻滅；最終只能被迫交出總理位置，回去繼續擔任國內最大反對黨利庫德集團的領導人，再另謀思他個人的東山再起。

當然，針對此次以色列藉攻擊加薩哈瑪斯，除了納坦雅胡為爭取國內對巴勒斯坦採強硬路線政黨的支持外，也是藉此「敲山震虎」式的軍事行動，提醒美國千萬不要再重返「伊核協議談判」，讓以色列陷入伊朗可能擁核的噩夢；但美國為了爭取在「美中博弈」間，逐漸傾向中國大陸的伊朗，只能改弦更張，以「昨非今是」的姿態重啟「伊核協議談判」，希望能阻斷中國藉伊朗勢力而在中東坐大；但此舉卻讓以色列所有右翼政黨都大感不滿，這也是自貝內特確定拿下總理寶座後，以色列仍對加薩哈瑪斯持續施以軍事行動的原因。

而發生的第二件大事，係美國原想藉重啟「伊核協議談判」，以爭取伊朗跟中國保持距離，並恢復跟美國合作的契機，但卻隨著6月18日伊朗總統大選的最後結局而宣告渺茫。

因為，此次由伊朗最高權力宗教領袖哈米尼所欽定的原7位合格候選人，幾乎是清一色的反美聯盟，而最終由強硬的「戰鬥教士聯盟」候選人前司法部長萊希（Ebrahim Raisi），以高達61.9%的得票率輕易完勝溫和派候選人原中央銀行行長的赫瑪提，更讓美國企圖用「拉伊制中」的計謀難以得逞。

事實上，在1989年接替何梅尼成為伊朗最高領袖的哈米尼，原也是一個溫和派的宗教領袖，這也是他在2013年提名傾向親美西方世界的魯哈尼，並得以令其連任8年伊朗總統的重要因素；但美國凡事以「美國優先」考量，把伊朗玩弄於他在中東地區的外交戰略之中；從為爭取以色列及沙烏地阿拉伯的支持，而不斷藉核武問題對伊朗施予經濟制裁；好不容易由美國前總統歐巴馬於2015年，促成伊朗與中美英俄德法諸國達成了「伊核協議」，為美伊合作踏近了一步距離。

但美國川普於2017年ㄧ上任後，不但逕自宣布退出這項協議，且對伊朗採取更嚴厲的全面經濟制裁，並於2020年下令在巴格達發動空襲，擊斃伊朗第二號人物蘇萊曼尼將軍；而正是美國這種「霸權傲慢」的心態與行徑，終讓美伊關係陷入泥淖而難以自拔。

而拜登上台後，在「伊核協議」問題上，原也是採取「川歸拜隨」的路線，對伊朗採取強硬立場；無奈面對東方崛起的中國，讓美國只能思考重新拉起美伊合作戰線，以應付「 東風吹，戰鼓擂，誰也不怕誰」的東方龍；但此舉卻反而陷入了「以色列不爽，伊朗不信，中國不服」的困境中，隨著伊朗新總統的上任，拜登重新倡議的「伊核協議談判」，仍然充滿變數。

美國在中東地區，是否真的已陷入「囚徒困境」的國際戰略窘境之中，也許還尚待觀察；但顯然美國昔日在中東地區的一呼百應，已不再復現；而美國在中東地緣戰略的「跛腳效應」，也隱然已經浮現；美國想在中東地區呼風喚雨的時代，勢將一去難返；而這現象對目前在遠東地區，猶拉著美國不放手的台灣，不知能否激起幾分的省思？

作者為退役上校

照片來源：世界地圖截圖。

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