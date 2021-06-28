航海王就是狂！疫情打亂股東會舉辦步調，地點也愈來愈逗趣，繼陽明海運將股東會地點改到基隆市七堵區長興里里民活動中心旁籃球場，創下台股上市櫃公司第一次在籃球場開股東會的紀錄，股價飆上300元的萬海更狂，今天宣布將在新北市五股區準休閒農場大草原區舉辦股東會，完全拉開社交距離。

陽明早期股東會都在台北的三軍軍官活動中心舉行，近年改在基隆，這次原本計畫在長興里里民活動中心舉行，沒想到疫情襲來，為了兼顧防疫，先是宣布不開放媒體進場採訪，今年斧底抽薪，直接搬到籃球場辦股東會，保持安全距離。

由於貨櫃三雄今年以來股價狂飆，原本外界預期，全球運價飆漲，陽明獲利、股價雙漲，這回股東會將是熱鬧滾滾，不過疫情急轉直下，為了拉開防疫距離，陽明不得不將股東會移師到籃球場召開，雖然搭起棚架遮太陽，但人氣難免不受影響。

萬海今日公布將股東會改期至7月20日舉行，地點原本是在劍潭海外青年活動中心群英堂，但考量防疫需求升溫，需要拉開社交距離，改到新北市五股區新五路二段70號的準休閒農場大草原區，也讓看到重訊公告的小股東哭笑不得。

因全球運價狂飆，台股今日再度上演「航海王」領航戲碼，貨櫃三雄再接再厲，盤中股價連袂飆上漲停，以萬海股價衝抵300元最為驚人，除了創下新高價，也是航運類股首隻見到3字頭的股票，先前法人已上修萬海目標價到342元新高。