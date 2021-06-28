Delta病毒已經肆虐多國，近日也入侵台灣社區，行政院長蘇貞昌昨(27日)表示，台灣務必要「嚴陣以待」，指揮中心日前也宣布全面提升入境人員檢疫措施。中廣董事長趙少康指出，防堵Delta病毒只有兩個辦法，一是全面入境普篩，二是接種疫苗，但他對蔡政府的反應十分不滿，直言蔡英文總統不記取教訓。

趙少康今(28日)在臉書上表示，「蔡英文就是不記取教訓」，並指令人聞之色變的Delta變異株已經進入台灣，新北市長侯友宜建議入境者全部都要做PCR檢測，而他則進一步要求，除了入境立即進行PCR檢測，14天隔離檢疫期滿後，要再做一次PCR檢測，嚴守國門以確保高傳染力的Delta不會在台灣傳播。

同時，針對指揮中心要求7個高風險國家以外入境者要自費住集中檢疫所，趙少康直言，這種「一國兩制」的做法更是莫名其妙，住集中檢疫所應該不分國家一律免費，選擇住防疫旅館者則自費處理。他更呼籲，台灣是海島，只要守好國門，就可以確保病毒不入侵，除了3+11破口已經害慘台灣，Delta病毒來勢洶洶，蔡政府還是沒在第一時間下令全面做入境普篩，真是無能至極。

趙少康指出，Delta病毒的傳染力更強，且病徵跟重感冒很像，讓人更難察覺自己染疫，目前已經肆虐超過90個國家，連原本準備解封的英國都因此再度封城，不可等閒視之。

趙少康認為，認為，防堵Delta病毒的方式只有兩個：一是在邊境不鎖國下，必須全面落實入境普篩，除了入境當下採檢做PCR，解除隔離前還要再做一次，滴水不漏，才能有效抓出感染者；二是儘速完整接種疫苗，為了防堵Delta，各國甚至已經打到第三劑，提升防護力，「但是台灣，在蔡政府一意孤行下，什麼都沒有、什麼都不要」。

雖然Delta病毒傳染力驚人，但衛福部還是只針對來自7個國家的入境者普篩，疫苗缺口短時間也無法補足，趙少康批評，這是重蹈覆轍的慢了好幾拍，完全沒有記取過去錯誤的經驗及教訓，他更指出，寧可錯抓不可錯放是圍堵病毒的關鍵 ，只要錯放一個，在國內大部分民眾連第一劑疫苗都打不到的狀況下，爆發社區感染的嚴重程度難以想像，「紓困特別預算有8400億，卻連決戰於境外的成本都不願意投入，導致必須大量投入醫療資源以及紓困，這不是本末倒置嗎？」