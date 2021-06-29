全球網路功能虛擬化技術成熟，開放式無線電接取網路（ORAN）成為5G熱門話題。代工廠和碩今天宣布攜手工研院、是德科技，於世界行動通訊大會（MWC）展示5G ORAN端到端專網系統。

ORAN是Open Radio Access Network縮寫，過去行動網路設備依賴大廠提供專賣的軟硬體，運營商的設備採購與可提供的服務均需仰賴設備商，無法為客戶提供彈性且快速、客製、差異化的服務。ORAN系統架構為開放介面，可讓硬體設備容易採購與升級，並藉由軟體創作，快速部署應用服務，滿足不同客戶需求。

世界行動通訊大會在通訊領域被譽為最具影響力的大會，今年受到疫情影響，國際各大品牌改在線上展示創新技術。掀起5G ORAN熱潮的ORAN聯盟也邀集全球各大廠商線上參展，包括Nokia、輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、NTT DOCOMO等，展示38項相關技術。

經濟部為協助產業掌握基地台高值化市場，經由工研院研發台灣首套符合5G ORAN系統架構的智慧基站網管系統，可一鍵提升基地台布建、維運效率與網路管理效能。這項網管技術已技轉電子大廠、網通設備廠，今年更攜手和碩研發的5G ORAN基站、是德科技測試設備，於MWC線上展示5G ORAN端到端專網系統，為台灣廠商搶攻國際智慧基站市場。

和碩聯合科技第六事業處總經理馮震宇表示，和碩近年來已投入大量人力布局5G技術發展與垂直整合應用，不同於過去聚焦在單一產品，藉由端到端的5G企業專網解決方案，促進跨領域5G整合應用；同時與產官學合作，帶動台灣整體產業發展前進國際。（編輯：楊凱翔）1100628