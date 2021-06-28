文創設計旅店集團承億文旅簽約高雄總圖BOT案旅館營運，打造結合圖書館的文創五星級飯店「承億酒店」，集團今（28）日宣布，位於26樓的餐飲空間將由法籍米其林二星主廚博雅維（Xavier Boyer）掌舵經營高端餐廳「Papillon」，預計將於明年初與酒店同步試營運。

高雄總圖會館為台壽保斥資約40億元興建的地上27樓、地下6樓建物，承億文旅集團簽約經營9樓至頂樓、總計約1.4萬坪的旅館樓層，與高雄市文化局合作，擬斥資近10億元打造全新高端品牌「承億酒店」。

承億酒店規畫約230間多樣化客房、高空主題餐廳、健身房及SPA、露天環景酒吧、茶舖、書店、酒藏圖書館及大型宴會廳等設施，並將擁有全台唯一50公尺的高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日，目前暫訂2022年初試營運。

而承億文旅集團28日宣布，位於26樓的餐飲空間將由師承世界名廚侯布雄（Joel Robuchon）的嫡傳大弟子－法籍米其林二星主廚博雅維（Xavier Boyer）操刀，打造國際米其林級水準結合在地風土的高端餐廳「Papillon」，預計將與承億酒店同時試營運。

現年41歲的博雅維曾與侯布雄有超過16年的師徒合作關係，27歲便獲得個人首顆米其林肯定，歷任3大洲4個國際城市，曾任香港半島酒店旗下餐廳Gaddi's Restaurant主廚、並為餐廳得到米其林一星。隨後愛上台灣成為高雄女婿，並決定落地生根。

博雅維將出任承億酒店「Papillon」總主廚，除了料理設計及廚藝團隊建置訓練外，餐具器皿、食材選擇亦參與與規畫。餐廳規畫設有40個座位及2個獨立包廂，搭配台灣茶、特色酒款的套餐方式，滿足台灣饕客的引頸期盼。

博雅維表示，高雄的陽光、熱力及氣味對他而言像第二個家，將搭配台灣在地食材烹調屬於土地的四季風味，並已列好台灣各地小農名單，迫不及待想為「Papillon」餐廳及「承億酒店」拜訪合作。

博雅維亦表示，希望藉此為台灣餐飲界的人才培養盡一份心力，在「Papillon」餐廳試營運前，相當樂意親自到台灣各餐飲學校與學生對談，歡迎有志在米其林級餐廳學習的年輕餐飲人才，能夠加入他的團隊。

承億文旅集團創辦人戴俊郎表示，苦悶時期更要保有信心，把握每次最壞的時機奮力開出最美的花。酒店內每個空間的合作夥伴均精挑細選，思考如何形塑能代表台灣風土又深具國際水準的高端餐飲，成為催化與博雅維合作的契機，相信「Papillon」餐廳將點亮高雄餐飲界。