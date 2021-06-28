疫情之下，郊區住宅反而成為房地產新寵？實價揭露，新店「青山鎮」172.08坪的4層樓別墅，屋齡已21年，3月成交1億1388萬元，成為今年新北億元宅總價排名第三名的豪宅交易。買家是僑外資公司「安致勤資管理」，主要負責會計師事務所業務。

無獨有偶，今年二月「勁博投資」以總價1億256萬元，單價每坪58萬元，買下郊區水岸豪宅「大隱豐盈海」22樓戶，也是今年以來，淡水總價第二高豪宅案，而前屋主1億1297萬入手價，賠1041萬出場，新屋主等於以九折價接手。

台灣房屋居家宜淡海新市鎮特許加盟店店東陳姿翎分析，近年百坪以上的豪宅價格下修盤整，低樓層有機會見到4、5字頭，的確也出現不少買家趁此時機來談價，有別於市中心的都市密集感，淡水紅樹林有保育區、淡水河景觀，買家看中此區的河岸景觀，不僅可作為退休宅，也可置產作為第二間房。

統計新北市今年總價逾億元的豪宅交易案共有８筆，以總價排名，第一名為淡水的頤海大院以總價2.13億居冠，第二、三名為新店山區豪墅，「新普國玉」和新交易的「青山鎮」，商業機能強的板橋豪宅「橋峰」和「馥華雲鼎」則名列四、五名，而第六七名仍為水岸景觀的「遠雄左岸香榭園」和「大隱豐盈海」，第八名則是新莊「遠雄九五」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北豪宅買家動輒一兩億，買家絕對有在北市插旗的實力，不過高資產族捨台北就新北，其實首先多半有「地緣關係」考量，例如新板豪宅「橋峰」，2月成交23、24樓，每坪70萬元，顧姓新買家原戶籍就在板橋，無貸款購入，顯示在熟悉的生活圈升級置產。其次，在全球疫情肆虐影響之下，買方更考慮住家的棟距、近大自然、擁有獨立出入口等，且豪客重視「景觀視野」，因此總價前三高豪宅都集中在淡水、新店，河岸第一排或山區別墅產品，成為最佳防疫豪宅。