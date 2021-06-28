誇張！4遊客闖入金山磺港戶外泡腳池 擅自開燈放水泡腳

全國三級警戒延長至7月12日，4名遊客無視防疫規定，26日晚間9時許翻越圍籬闖入新北市磺港戶外泡腳池，未戴口罩擅自開燈、放水泡腳。金山區長廖武輝指出，已將監視器畫面提供金山警分局，將調查4名遊客身分，依違反《傳染病防治法》函請衛生局裁罰。

3男1女共4人26日晚間9時許翻越圍籬闖入新北市磺港戶外泡腳池，自行放水，未載口罩泡腳戲水1個多小時，於晚間10時許離開，離開時看見有燈光還緊張了一下，4人蹲下用匍匐前進方式離開，畫面全都被監視器拍下。

廖武輝表示，三級警戒期間，金山區各大景點為避免遊客群聚成為防疫破口，皆公告封閉，包括金山區5座溫泉公共浴室及磺港戶外泡腳池、磺溪頭清水園區、中角灣衝浪基地及周邊沙灘、中角灣至跳石海岸（台2線35km至39km）觀海熱點、水尾神秘海岸、水尾漁港景觀橋平台、水尾漁港觀海停車場、水尾公有停車場、磺港漁港碼頭防坡堤、金青沙灘等景點皆已封閉。

其中磺港戶外泡腳池是最早於5月中旬就已封閉，除了將泡腳池洩水關閉，更拉封鎖線及加強設置圍籬封閉。

廖武輝表示，4名遊客無視疫情還闖入封閉區域的行為，如此不懂事且目無法紀非常的不應該，已經在今日將攝影畫面調閱並提供金山分局協助調查，將視後續追查情形對該4名無視法令的遊客依傳染病防治法送衛生單位進行裁罰。

此外，今（28日）也發生遊客落海事件，一對夫妻在磺港漁港燈塔碼頭邊遊蕩，女性落海，自稱被丈夫無心擠落，消防隊員到現場時當事人攀在欄杆，救起後表示無礙，但仍送至金山醫院檢查。

廖武輝呼籲，目前防疫三級警戒疫情尚未舒緩，請大家仍不可鬆懈，減少不必要的外出，大家作好防疫才能早日回歸日常輕鬆的欣賞各地美景。