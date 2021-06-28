想改變枯燥又一成不變的生活，就要提高自身能力，勇敢踏出舒適圈，才有機會拓展事業！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，雙魚座、雙子座、牡羊座、巨蟹座的人在7月上半月運勢財運亨通，正財及偏財運都好到令人稱羨，十分有翻身變富翁的潛力。

▍TOP 1：雙魚座

太陽進入偏財宮，雙魚座在7月上半月財運、事業開始兩頭旺，因本身對金錢的慾望增加，連帶讓賺錢潛力也跟著提升，你要做好準備走出舒適圈。雙魚座的人可能會開始不滿意目前的生活，因此會更有動力改變，想要努力賺錢，變得勇敢，更有野心。

▍TOP 2：雙子座

7月上半月太陽入正財宮，顯示雙子座很有機會追求新事業，可能開始和朋友一起著手規畫創業，或者找一群志同道合的人一起合作，可為雙子座的人帶來更大的人生舞台，散發強大魅力與影響力，長遠來看很有發展性，建議雙子座的人可以透過專業進修來增加技能，有機會開拓事業版圖，獲得更多訂單。

▍TOP 3：牡羊座

火星與金星落入偏財宮位，顯示牡羊座在7月上半月有機會好好發揮創造力，成功在工作中脫穎而出，你應該多多投資自己，以提高自身能力，發揮多元的才能，未來會發現存款變多、經濟得到改善，你也開始學會以不同的心境，誠實面對自己以前做錯的行為，將重新調整財務規畫。

▍TOP 4：巨蟹座

7月上半月太陽入本命宮，巨蟹座很有機會得到別人給的財富，加上有慷慨的貴人相助，可能是上司、長輩、親人會給你紅包或禮金，若有機會去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高。