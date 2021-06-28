6／28起上櫃盤中零股市場延長瞬間價格穩定措施執行時間 15:102021/06/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心28日表示，延長上櫃盤中零股市場瞬間價格穩定措施執行時間至13時25分，並自6月28日起實施。 為避免因個股行情波動劇烈，導致成交價超出零股投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至申報時間截止前之一段時間，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，即對當次撮合延緩2分鐘，以利投資人消化市場訊息，理性投資。 中市疫苗殘劑接種 開放預約 風電區塊開發 開發商喊話避免壟斷 #價格穩定 #上櫃 #盤中零股 #延長 #瞬間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》櫃買延長瞬間價格穩定執行時間 08:362021/06/29 財經 期中報告有疑慮 聯亞藥開高收低 04:102021/06/29 焦點要聞 航運鋼鐵撐盤 台股本周戰新高 04:102021/06/29 財經焦點 馬來西亞封城延長 報價喊升 台MOSFET廠進補 04:102021/06/29 財經要聞 台東夏雪芒果價格腰斬 外銷剩1成 04:102021/06/29 地方新聞 陸穩物價 轉盯農資商品 04:102021/06/29 全球財經 1分鐘讀財經》需求強勁、庫存過低 8吋矽晶圓下半年看漲10％ 08:262021/06/29 財經 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 俄加徵出口關稅 26檔鋼鐵股漲停歡呼 04:102021/06/29 財經要聞 豐興廢鋼、鋼筋各漲300元 04:102021/06/29 財經要聞 萬海飆上300元 航運股首見 04:102021/06/29 財經要聞 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 金融市場恐崩？連比特幣都逃不過 專家示警將重挫60％ - 財經 投資人逃了 聯亞藥跌破200元重挫25％ 高端摔半根跌停 - 財經 《國際社會》英國單日確診倍增 達2.28萬人 - 財經 - 時報資訊 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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