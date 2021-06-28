櫃買中心28日表示，延長上櫃盤中零股市場瞬間價格穩定措施執行時間至13時25分，並自6月28日起實施。

為避免因個股行情波動劇烈，導致成交價超出零股投資人預期，盤中零股交易實施價格穩定措施，自第一次撮合成交後至申報時間截止前之一段時間，如每次撮合前經試算成交價格漲跌超逾前一次成交價格之上下3.5％時，即對當次撮合延緩2分鐘，以利投資人消化市場訊息，理性投資。