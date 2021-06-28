新北市今日新增33例本土確診，新北市長侯友宜今下午3時主持防疫會議表示，今日最值得注意的是，烏來從來都沒有出現過確診個案，今日卻一夕增加了2例，但2例都不是在烏來區感染，而是有一位居住地在烏來的91歲阿嬤，日前住院時醫院爆發群聚感染，阿嬤被列為居家隔離對象，近日在居家隔離期間驗出確診，照顧者也一起確診，感染源都有掌握中，但推估2人在染疫後並未實際在烏來地區活動。

侯友宜表示，今日新增個案中，三重和板橋各新增5人、蘆洲4人、土城新店中和新莊各3人、泰山和烏來各2人、五股汐止永和各1人。

侯友宜說，最值得注意的是，烏來區一直以來都守得很好，從來沒出現過確診個案，今日新增2個個案，一個是住院的阿嬤在醫院遇到群聚感染，被列為居家隔離對象，隔離期間驗出確診，照顧者也染疫，雖然不是發生在烏來，但因為阿嬤居住地為烏來區，因此被歸類在烏來的個案數。

侯友宜也說，今日33例確診中，有8人住院、25人送集中檢疫中心，其中正在居家個離中有14人，感染源均在掌握中，11人是在解除隔離前PCR採檢驗出確診，CT值高、傳染力不高；另有5個與北農案相關，1人與台北市有相關感染源。