中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，外型嬌小卻擁有E罩杯傲人上圍，時常在社群分享美照的她，近日穿上運動背心搭超激短褲，上下齊露讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林襄穿上細肩帶運動背心搭上黑色真理褲，低胸中空設計，讓她雪乳、事業線全看光，而下半身同樣火辣，只見短褲太短，她時而坐在沙發上，時而坐在地上抬起雙腳，邪惡視角讓腿根一覽無遺，神秘地帶更是若隱若現，火辣指數破表，讓粉絲留言「害的我放大看」、「那個腿啊」、「這角度超讚的」。

林襄上下齊露，好身材藏不住。(圖／翻攝自IG)

樂天女孩今年新增7名成員，其中林襄人氣最旺，身高155公分的她，擁有E罩杯傲人上圍，加上天然呆萌表情，讓她人氣扶搖直上，IG擁有超過76萬粉絲追蹤，而她因某些角度神似高雄市議員黃捷，被封為「兇板黃捷」。

林襄也透露小時候喜歡的男生愛看棒球，她才知道有啦啦隊這個職業，當時就被啦啦隊員的甜美陽光形象吸引，讓她開始憧憬將來能成為其中一員，今年2月她透過海選，加入樂天女孩行列，4月更發行首本寫真《與你襄遇 林襄數位寫真》造成搶購。

林襄過去曾與知名YouTuber反骨男孩成員孫生 有過一段情，不過戀情曝光半年後就分手，而分手後沒幾天，男方就被拍到有新歡，不過兩人並沒交惡，仍維持朋友關係。