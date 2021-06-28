英國男星羅文艾金森(Rowan Atkinson)聽名字可能無法立刻想起他的臉，但說到他接演的角色「豆豆先生」，可說是全球聞名，羅文艾金斯以憨厚脫線外型加上無厘頭的笨拙演技，演活「豆豆先生」，因為他特殊的容貌，眾人多半覺得他的子女應該也是比較詼諧的樣貌，不料女兒莉莉莎絲崔(Lily Sastry)跌破眾人眼鏡，也在圈內發展的她，最近為新作剪去長髮，曼妙身材與深邃五官，完全就是個高顏值大正妹。

男星羅文艾金森因演出「豆豆先生」而成為全球家喻戶曉的巨星，之後戲約不斷，也成功進軍電影圈，羅文艾金森因「豆豆先生」這個角色，獲頒大英帝國勳章，並被譽為繼卓別林之後最偉大的喜劇大師。

「豆豆先生」羅文艾金森的女兒莉莉，也在圈內發展，天使容顏跟爸爸超反差。(取材自莉莉莎絲崔IG)

羅文艾金森走紅後，眾人發現他的真實人生充滿各種反轉，例如戲中超級笨拙凸槌的他，其實學識超高，是拿下牛津大學電機工程碩士文憑的高材生，還是市值上億的影視公司「Tiger Aspect」創辦人之一，另外，他與前妻珊娜卓莎絲崔(Sunetra Sastry)育有3名兒女，每個顏值都超高，其中，女兒莉莉也是明星，從小喜歡表演，曾是童星，長大後也客串過爸爸的電影《豆豆假期》、《凸搥特派員：二度出包》。

至於莉莉莎絲崔的外型，可以說跟爸爸充滿喜感的模樣相反，因為媽媽珊娜卓莎絲崔是英國、印度混血，莉莉像母親多一些，五官深邃，輪廓很有異國風情，但跟爸爸一樣有雙大眼睛，莉莉不僅在戲劇圈發展，她對舞蹈與音樂也很有天份，5歲就開始創作、練舞，爸媽栽培她不遺餘力，如今莉莉為了新單曲〈Désolé〉，剪去了一頭長髮，反倒展現宛若人間精靈般充滿靈氣的模樣，如天使般的顏值，讓人好驚艷。