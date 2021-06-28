最新民調出爐，新北市長侯友宜在全國政治人物的調查當中，信任指數仍高居全國第一，比4月微增0.3點達72.4點，近8成民眾信任侯的施政作為，更有多位受訪者認為侯最適合擔任總統。對此，資深媒體人韋安3點解析，直言「只管做事，少來政治」的侯友宜，自然成為民眾另類選擇，也讓侯立於不敗之地。

新北市長侯友宜。（圖為中時資料照）

《美麗島電子報》今（28日）公布的國政民調，其中在「擔任總統的適合度」部分，侯友宜在本次（6月）的調查當中，首次超越副總統賴清德，也躍居全國第一。調查數據依序為侯友宜22.3%、賴清德21.8%、台北市長柯文哲17.8%、前國民黨主席朱立倫7.1%、桃園市長鄭文燦6.7%。

對此，韋安隨即在臉書解析，為什麼經歷疫情風暴和綠營「滅侯認證戰」雙重挑戰，侯的民意支持還會上漲，應該有主要三方面的原因：

一，當對手們發起抹黑、扭曲事實的各類「政治認知戰」，侯友宜幾乎都不陷入對方的節奏和「政治口水戰」，而是全身心地投入抗疫之中，頂多呼籲蔡總統約束一下下面的。最終讓民眾分辨出誰在做事，誰在扯後腿？反而贏得更多的支持。

二，新北市人口全台第一，疫情地緣關係複杂，是全台疫情最慘重，抗疫工作最難為的地區。但兩個月來，從每天幾百例確診，到現在壓制到只有幾十例，侯的施政和抗疫能力，受到普遍的肯定。

三，面對疫情，侯把做事擺在作秀前面。從醫護施打育苗，到老人施打疫苗，不見宣傳，只見縝密的佈署和安排。北農傳出群聚，新北果菜市場一天內快速篩檢3千多人，並迅速施打疫苗。展現侯超出其他縣市長的務實，和無人能及的危機處理和執行力。

韋安直言，「只管做事，少來政治」的侯友宜，自然成為民眾另類選擇。而且，無論過去兩年，和最近兩個月中的抗疫表現，都使侯的支持度越來越穩固和上升。