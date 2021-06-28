前台北市議員童仲彥下海，與成人平台SWAG合作，拍A片當男優，首部作品還融入防疫元素。樹德科大人類性學研究所28日發表聲明，此事令在國內外性學研究領域占有一席之地的人類性學所的師生，既震驚又惋惜。

聲明指出，去年童仲彥進入人類性學所就讀時，該校應用社會學院院長兼人類性學所所長林燕卿就期許童仲彥務必專心於性學研究，希望童仲彥未來能成為一位優秀的性學研究學者。

林燕卿表示，人類性學所成立20年來，教學目標就是提供正確的性知識、性態度，以及客觀的論述和研究能力，並將所學貢獻於社會，但不希望學生以身試法，畢竟AV產業在台灣尚未合法化，冒然投入，容易引大眾負面的觀感與對人類性學所的錯誤解讀。

林燕卿指出，人類性學所自2001年成立至今，能有今日的基礎，誠屬不易，「水能載舟、亦能覆舟」，性亦如此，尤其走在學術領域研究先鋒的人，每一步研究或行為，更應小心謹慎，她呼籲所有在國內外的人類性學所的師生、或校友，都要共同維護及珍惜研究成果，以及一磚一瓦建立起的學術城堡。