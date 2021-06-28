勞動力發展署中彰投分署「TCN創客松-生活改善設計競賽」徵件起跑，總獎金30萬元。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

年輕人的創意可能變生意，勞動力發展署中彰投分署推出以「生活改善設計」的競賽，號召民眾發揮創意，挑戰總獎金30萬元。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，人工智慧是新興的時代潮流，不斷創新科技，追求更友善、貼近人性及更便利的商品。

今年「TCN創客松」競賽以生活改善無邊界，創意技能不設限為宗旨，鼓勵參賽團隊針對工作職場、居家生活、醫療照護、交通安全、教育娛樂五個項目主題，提出能夠改善、解決生活問題的構想及作品。

勞動力發展署中彰投分署第五屆TCN創客松競賽徵件起跑，本次競賽以「生活改善設計」為核心主題，鼓勵民眾動手實作，解決實際生活上的問題，歡迎創客及民眾號召志同道合的夥伴組隊報名，挑戰冠軍獎金6萬元、總獎金30萬元，自即日起至7月16日截止收件。

競賽將分為初賽、決賽兩階段舉辦，初賽採線上徵件，經評選晉級決賽的團隊，配合參與「選手衝刺營」及「Mentor指導工作坊」活動後，每隊還可獲得獎勵金1萬元。

其中「選手衝刺營」有創業懶人包、智慧財產權、專利權、簡報能力、包裝設計等課程講座提供選擇。

「Mentor指導工作坊」針對晉級團隊各別需求進行專業技術性教學及指導，期盼透過競賽活動的辦理，選出創新、創意的作品，並將構想化為具有市場潛力的產品。