社口派出所現址重建工程在日前完成招標，工程將採新舊建物共構，預計2022年底完工。（陳淑娥攝）

社口派出所現址重建工程在日前完成招標，工程將採新舊建物共構，預計2022年底完工。（陳淑娥攝）

台中市豐原警分局社口派出所興建於日據時期，建物老舊、空間不足已不堪使用，在市府及地方各界奔走努力下，社口派出所現址重建工程，終於在日前完成招標，工程將採新舊建物共構，經費約5850萬元，預計2022年底完工。

市議員羅永珍指出，社口派出所建築物分為前後兩棟建築，後方舊派出所前身為1903年興建社口警察官吏派出所，1935年墩仔腳大地震，派出所因嚴重毀損重建，僅存一片門面保有舊式樑柱及牆面。前棟建築則為1982年興建的加強磚造建物，使用年限為35年，依規定於2017年可報請拆除。

羅永珍說，由於所內員警數增加，交通分隊進駐，辦公空間不敷使用，經提報市府現地改建，由當時副市長楊瓊瓔協調爭取中央核定補助興建經費4350萬元，另為爭取保留日治時期建築，本案前棟涉及文資保存建物修復經費，增加工程費用1500萬元，由台中市政府文化局及文資處協助，另向盧秀燕市長爭取第二預備金1500萬元，今年5月7日獲市長支持同意。

立委楊瓊瓔表示，社口派出所近117年歷史，神岡在地人對派出所都存有一份感情，但因建築物在921大地震建築主體受創，雖經補強仍威脅值勤與洽公民眾安全，經地方多年爭取改建後，終於於去年經多次溝通協調成案。

楊瓊瓔指出，社口派出所建築將原地改建地上3層的新建築，完工後樓地板面積可達435坪，1樓規劃值班台、會議廳、社口所辦公廳舍、社口交通小隊辦公廳舍，2樓有女警宿舍、正副主管與小隊長寢室、餐廳、健身房，3樓為員警宿舍，戶外空間可容納23輛汽車、37輛機車，可解決辦公空間不足問題，提升員警執勤軟硬體設備，提升維護治安效能，工期420個工作天，預計2022年底完工。

台中市豐原警分局強調，社口派出所辦公空間老舊早已不敷使用，為了帶給洽公民眾及員警更舒適的空間，目前已規畫原址重建，全新廳舍將在2022年底完工， 但警政服務不因暫時遷址而打烊，社口派出所上個月已搬遷至新地址：台中市神岡區社口街106巷2號、電話：04-25623804，其中社口交通小隊一併遷移，民眾洽公無慮。