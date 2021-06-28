因應Delta變種病毒的擴大，為有效防堵，是否從現有枋山專案擴大為屏南專案？

陳時中說，目前策略還是針對熱區的擴大採檢，並設置採檢站，若要擴大到很大的區域也不是不行，現在能力上足夠，但要看有無必要性，否則擴大採檢下若管理不善或群聚，將會導致更多問題，有多少證據辦多少事。以屏東為例，不是只有在某村採檢，在採檢醫院並居家隔離後，目標把疫情控制住，我們重點傾向隔離，有些國家重點放在採檢，隔離開後確認疫情不會往外擴。

陳時中說，擴大採檢是把隱藏病人找出來，各有利弊，應該針對台灣現有的疫情發展情況，選擇一個可行的方式來做。

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