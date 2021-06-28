新竹縣28日連續兩天「嘉玲」，沒有新增新冠肺炎確診病例，縣長楊文科說明目前累積確診病例維持98例，其中住院隔離治療中的有60人，已康復出院的有34人，死亡則有4人。

新竹縣這波獲中央撥配1萬6800劑莫德納疫苗，因數量遠不足中央所指定類別的人數，為精準掌握、避免浪費，將分兩梯次給第1至3類、第5類、第6類孕婦和75歲以上長者、第8類72至74歲長者等對象施打。

楊文科表示，新竹縣獲撥配1萬6800劑莫德納疫苗，將分別在7月1日和7月8日到貨。有鑑於疫苗數量遠不足中央所指定類別的人數施打，因此新竹縣精準分配數量：第1至3類200劑，第5類600劑，第6類孕婦3000劑、75歲以上長者6700劑，第8類72至74歲6300劑。

本次疫苗接種將依到貨日期分兩梯次進行，第一梯次10500劑將在7月2日至7日施打，接種對象為第1到3類尚未接種疫苗的人員，第5類住宿型機構住民及洗腎腎友，第6類的孕婦及75歲以上長者。除了住宿型機構和洗腎腎友由醫療機構進駐機構施打外，其餘類別民眾皆須向各鄉鎮市衛生所和合約醫療院所電話或網路預約，預約時間從6月30日上午8時起，額滿為止。

第二梯次的6300劑疫苗將保留給72至74歲的長者施打，這部分請長者不需要預約，將由村里長、村里幹事和鄰長們發送通知單，請長輩們耐心等候，拿到通知單後依時間地點前往接種。第一梯次已開打的孕婦，由於有保留3000劑，於第二梯次開始後，仍可持續預約施打。

新竹縣已為孕婦保留3000劑莫德納疫苗，楊文科提醒孕婦先和產檢的婦產科醫師討論評估後，再行接種疫苗。若孕婦產檢診所並非疫苗合約診所，可以請醫師開立轉診單，再前往衛生所預約施打疫苗。

此外，尚未打疫苗的75歲以上長者，若這次預約成功，但之前通知單已經遺失，請不須申請補發，只要在預約時間攜帶身份證及健保卡，直接到衛生所或合約醫療院所，經身份確認無誤後，就可施打疫苗。

楊文科特別感謝鄉鎮市的村里長、村里幹事和鄰長們，這段期間協助發送通知單到每位長輩的家中，讓長者的疫苗接種能穩紮穩打、循序漸進。