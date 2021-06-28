台灣大哥大5G在2020年6月30日開台，再將屆滿周年之際公布成績單，5G用戶突破80萬，滲透率達14%，同時在去年底完成6000座「真5G」3.5GHz高速基站，於90%的行政區提供3.5GHz涵蓋，更於今年成為國內首家通過主管機關五成人口涵蓋率審驗的電信業者。同時，5G企業專網布局已簽下30家企業客戶，CloudPBX雲端總機服務在疫情期間申辦數成長4倍，並持續鎖定5G+AIoT、車聯網、雲端及資安等新創服務，與企業夥伴共同加速推動數位轉型。

台灣大哥大總經理林之晨表示，「台灣大在5G開台前半年展開曲速建設，很快在涵蓋率取得大幅領先，獲得NCC認證第一家突破50%人口涵蓋，加上獨創綁約48個月旗艦機0元帶走、5G「好速成双」、5G「mo幣多」等優勢銷售組合，5G用戶數成長超乎預期，月租滲透率持續領先。由於5G高速特性，用戶更愛享用OTT娛樂，myVideo付費訂閱率較4G用戶成長9倍、MyMusic成長12倍，5G用戶付費申辦GFN雲端遊戲比例較4G用戶高26倍，帶動整體科技事業營收成長超過20%。未來台灣大將持續在5G平台上堆疊更多受用戶歡迎科技服務，加速轉型超5G科技電信。」

台灣大哥大積極投入5G布建，開台後6個月人口涵蓋率就超過50%，對比南韓SK電訊花費8個月、德國電信花費12個月才達成50%的人口涵蓋，建置速度表現亮眼。在疫情期間，台灣大在4大領域5G優勢加速消費者與企業的數位轉型。在電商領域支持momo服務消費者的網購需求；針對個人用戶，透過5G涵蓋服務搭配5G「mo幣多」及5G「好速成双」等方案，滿足用戶對上網、購物與光纖寬頻需求；對於家庭用戶，台灣大持續投資基礎建設，增加智慧家庭方案，服務居家辦公與上課的上網需求，提升生活品質；在企業用戶方面，加速布建企業專網，提供雲端機房、視訊生調等產品，協助企業數位轉型。

台灣大5G用戶得以增長，其中一個關鍵因素便是多元創新資費方案。台灣大哥大率先提供綁約48個月的資費方案，目前5G用戶中，超過8成都是選擇999以上資費，超過5成的iPhone用戶選擇48個月方案。此外目前有近4成「mo幣多」用戶選擇申辦5G資費方案。

為了讓用戶在室內與戶外都能享受優質的高速上網服務，台灣大推出整合行動與家用寬頻的5G「好速成双」與「好速加掛」專案，一年來5G「好速成双」申辦數翻倍成長，在今年5月疫情升溫後，「好速」案高頻寬120Mbps以上申辦數成長3成，台灣大主動為60Mbps用戶免費升級至120Mbps，以因應居家工作及上課所需。7月起「好速」將陸續擴大服務供裝區範圍，預計將於台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市推出好速成双/加掛專案，擴大後「好速」將可服務全台16個縣市、超過7成家戶，讓更多民眾可以享受台灣大哥大5G+WiFi 6的優質上網服務。

在5G加持下，myVideo付費用戶較去年同期翻倍成長，全站總觀看時數較去年同期成長近3成。由myVideo共同出品的《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《做工的人》等，都創下亮眼收視記錄，帶動myVideo新用戶成長超過1倍。此外，myVideo透過5G技術整合，全程直播多項大型活動，其中張惠妹2021台東跨年演唱會締造觀看流量成長超過110倍的佳績，不僅遠超越金馬線上直播流量，也打破myVideo歷屆線上直播跨年紀錄！MyMusic推出FLAC無損音樂服務推出後已有超過半數的會員點聽，在疫情期間單月更有近6成的會員持續聆聽。MyMusic更獨家攜手演唱會娛樂公司LIVE NATION TAIWAN帶來高水準的國際級音樂饗宴。

5G也改變用戶線上閱讀的習慣，myBook透過大數據觀察發現，有近七成的用戶以即時線上閱讀取代預先下載，影像有聲書讀者也較去年同期增近兩成，5G用戶在線閱讀跨頁全彩畫面，因不再有遞延時間差，閱讀圖文照片類型電子書的比例，較4G用戶多出32%。此外台灣大積極布局行動遊戲產業，攜手NVIDIA推出「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台(以下簡稱GeForce NOW) ，並引進代理Riot Games《特戰英豪VALORANT》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》等多款人氣電競遊戲。GeForce NOW去年底正式上線後，目前上架遊戲數已高達900款，會員數與平均每次遊玩時間等指標，每月皆以1到3成穩定成長。而《英雄聯盟：激鬥峽谷》月活躍玩家最高超過250萬。今年推動電競賽事也是重點項目，期望建構電競生態圈，同時培植台灣年輕一代的明星電競選手。

物聯網是5G的發展的重點，其中讓用戶最有感的應用便是智慧家庭。台灣大與Google聯手推廣Google Nest智慧音箱系列，目前銷售總數近30萬台，家戶滲透率突破3%。此外，台灣大致力提供更完整的智慧家庭體驗，除了與聲寶、艾美特、奧創、舞光等家電廠合作，更於今年初推出台灣大智慧家庭APP，不僅支援Google Nest智慧音箱系列聲控功能，更能一次整合多個品牌與智慧裝置，目前台灣大智慧家庭APP下載數以月均增長三成的速度穩定攀升，更帶動智慧裝置的啟用率達7成。

5G是讓許多創新應用成長茁壯的平台，雲端服務是台灣大佈局重點之一，包括推廣智慧城市(物聯網服務)所需的加速邊緣運算，以及與各大公有雲合作發展混合雲解決方案，更著重雲PaaS/SaaS服務的發展。以CPaaS服務(Communication Platform as a Service)為例，台灣大已推出雲端總機(Cloud PBX)、企業專屬EIM的M+服務、以及針對保險業客戶應用的M+線上生調、醫療業的醫護通訊M+平台、品牌零售服務業的電子報郵件行銷平台等多項應用，在疫情期間雲端總機申辦數量成長4倍，協助企業用戶以最小成本迅速打造行動辦公室，未來還將陸續推出更多創新服務。

此外，台灣大在5G商用自駕車方面也頗有收穫，與台塑集團旗下台塑汽車貨運在長庚養生村推動自駕車，由台灣大提供5G專網、協助建置路側設備，並與雲端平台整合，讓自駕車穩定提供載客服務，今年更進一步拓展合作，與台灣大學偕同台塑企業、三菱電機、三菱電梯、大眾電腦、iAuto、曉鹿鳴樓餐廳共同量身打造全台首創結合自駕車、自主移動服務機器人(AMSR)與智慧電梯之智慧校園環保餐盒無人送餐服務，由台灣大提供資通訊基礎及整合服務，消費者透過APP訂餐後，由機器餐車執行送餐服務，並以雲端傳輸技術進行遠端遙控機器人上下樓、完成送餐任務。

台灣大自2019年起協助momo購物各倉儲物流中心引進AGV無人搬運車，以提升自動揀貨的效率，並陸續導入5G企業專網，同時以5G室內解決方案結合邊緣運算，取代傳統導航模式，協助momo全速朝世界級電商邁進。台灣大今年初也與生態圈夥伴合力推出5G企業專網結合邊緣運算，達到各種IoT裝置即時連網、低延遲的高通訊品質，還兼顧資料隱密性，並持續與合作夥伴及高科技產業建立5G實驗室，盼透過服務不斷創新，協助企業客戶加速數位轉型。