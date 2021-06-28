員爆北市府累計115人確診？ 柯文哲記者會說明

台北市議員許淑華今(28日)踢爆，她掌握到北農已擴張到89例、環南市場53例，台北市長柯文哲每天開記者會卻都不說，也不敢上傳到疾管署公布足跡史的網站，北市衛生局對此表示，府裡定調太多，因此20例以下才會公布。針對市場群聚染疫案，台北市長柯文哲在下午的防疫記者會中說，6/20至6/26萬華區有42例，不諱言第一果菜市場、環南市場、批發市場還是熱區。

關於跨縣市疫調問題，柯文哲說，疫調從高雄跟新北爭議，從屏東跟台中爭議，還有果菜市場，至少我們跟新北市沒有爭議，發現問題共同解決，全國疫調系統有缺陷要去修補，不管怎樣是國民，不用再怪來怪去。

針對2市民曾與疑似感染Delta變種病毒確診者接觸，PCR採檢陰性，柯文哲說，PCR陰性有3種可能，第一是從頭到尾沒感染，第二是有感染但還在潛伏期，第三個是得病也好了，所以病毒降到很低，所以這個2名接觸者的隔離期到7月4日，再看看吧。

另外，被問及監院擬約詢衛福部長陳時中，柯文哲說，「我認為跑得了和尚，跑不了廟，追究當然要追究，應該讓他辦正事要緊，尤其變種病毒進來，應該花時間防疫，不是花時間應付監察院，追究當然要追究，還是要在疫情比較緩和時再去處理」。

柯文哲指出，北市目前為止確診數為4372，居家隔離有930人，北市疫情雙北疫情慢慢趨緩中，這是過去一個半月以來雙北市民相當配合，都沒使用強硬公權力處理，大家蠻合作，疫情慢慢趨緩，「call in節目看太多，好像地球快毀滅」。他說，快篩陽性也慢慢下降，但需要細心耐力，把潛伏社區感染源清掉，目標希望每周降一半，再到一個清零程度，而6/20至6/26萬華區有42例，不諱言第一果菜市場、環南市場、批發市場還是熱區。

柯文哲說，北市疫情扣掉萬華批發市場，其他一路清零計畫下去相當有信心可以處理掉，萬華批發市場跟果菜市場，造冊一萬多名，最慢周三會全部打過一遍疫苗，「這我就要抱怨，一開始我說暴力性處理方法，很多媒體、call in節目都在講，可是我看屏東方法跟我一模一樣，大家邏輯都差不多，科學就是科學，所有五大批發市場，農產、畜產、花卉、漁產外加環南，會把市場打完一遍疫苗」。

至於北市議員質疑北農、環南市場確診數蓋牌的問題，副市長黃珊珊表示，五月底以前都是零星狀況，6月有明顯群聚，查清楚裡面有搭乘交通車，這之前記者會都有說清楚，北農目前累積89位，但有30至40位已經解隔，環南也有17-18位解隔，主因還是回到疫調跨縣市的問題；她強調沒有人要蓋牌也沒有隱匿，等通報到北市府時，的確有時間差，經過這次案子，這部份現在有台北區管中心，他們會把跨縣市跟北農有關的資料都倒過來，會再清查，且很多資料只寫北農攤商或來批貨的，造成控管困難，疫情不怕發生，而是怕有沒有好好控制。

針對王必勝支援北市府一事，黃珊珊說明，接下來針對北農擴大篩檢，已告知衛福部醫福會執行長王必勝大概計畫，需要他的部分，需要篩檢完畢介接後台資料庫，應該不是他來台北市，而是協助後台取得中央的資料。

另外，依指揮中心公布，今日新增60例本土病例(其中31例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分佈以新北市33例最多，其次為台北市22例、桃園市2例，基隆市、南投縣及彰化縣各1例。