28日，日本央行公布17日至18日兩天的會議紀錄，從中可看出日本央行決策委員，希望能藉擴大疫苗接種率以拉抬經濟成長，但復甦力道有限下，通貨膨脹也會變得不是壓力。

由於20日，日本才剛放寬新冠疫情緊急狀態實施規則，日央行會中有委員指出，由於施打率日益增加，日本正處於新一輪經濟循環開端期。

在6月日本央行會議上，宣布現行貨幣政策不變，並預定2021年底，將推出因應全球異常氣候變化的綠色金融計畫。

日本央行也樂觀認為，出口強勁與內需回溫，將可拉抬委靡不振的景氣，政府不需要再投入大筆紓困金。

至於美國顯而易見的通膨，有委員希望日本社會現今被壓抑的需求，將有助於下半年加速通膨發展。但事實上，需求還是很疲軟，以及低廉手機費用，也讓日本通膨無法累積增加。有另位委員認為，雖然大宗物資價格上揚，但這種漲價力道缺乏持續性。

日本2021年首季經濟季增年率萎縮3.9%，加上第二季又因為疫情而實施緊急狀態，因此，經濟只要不要出現負成長就很好了。而日本5月核心消費者物價指數（CPI）僅年增0.1%，因為民間支出不振下，日企不敢把高額原物料費用轉嫁給消費者，只能自己默默承受。