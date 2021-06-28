新北市今新增33例本土案例，新北市長侯友宜今再度重申「阻絕於境外」，並強調4項重點，包括：建立全境快速通報機制、持續擴大廣篩、定期公佈流行病趨勢、持續購買各式疫苗。

侯友宜說，「阻絕於境外、管控於境內、制亂於初動」是面對疫情最好的方式，雖然台灣已經出現Delta變種病毒，但仍有辦法控制，他呼籲中央全面普篩不要只限高風險7國，任何國家都要篩檢兩次，一次入境一次解隔。

侯友宜指出，以色列、英國、新加坡、澳洲、日本，這些國家在入境普篩上都有篩檢兩次，甚至在隔離期間加篩，且以色列、英國第一劑疫苗就有達到6成覆蓋率，2劑則有達到約5成以上，但台灣一劑疫苗覆蓋率只有7.9％，2劑覆蓋率只有0.2％，很多公衛專家都認為疫苗覆蓋率要接種2劑才是對印度病毒最重要的防疫。

侯友宜說，除了入境篩檢2次，做好阻絕於境外，全島的全體策略面對印度變種病毒的傳播，一定要建立全境快速通報機制，中央的指揮通報要有時效性、機制建構更完善強化，讓全島能產生聯防，才能辦法圍堵Delta。

侯友宜也說，台灣仍要持續擴大廣篩，找出隱形傳播鏈，尤其Delta病毒進來，澳洲雪梨一天就篩檢了4萬多個檢測，找到29個確診個案，才能有效阻絕印度病毒，且呼籲中央定期公佈流行病趨勢，讓地方能觀看基因定序做好預測準備，觀察疫情趨勢，同時也希望中央趕快購買疫苗，讓國人完成2劑接種才有保護力，一劑只能對抗印度病毒一半。