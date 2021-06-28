新冠肺炎侵襲全球1年多，雖重創各行各業，卻意外帶動居家運動的風潮，南韓YouTube頻道「Realgraphic」近日上架一支正妹在家做簡單運動的影片，網友醉翁之意不在酒，幾乎都在討論她的惹火身材。

畫面中，這名女主角頂著俏麗短髮，身穿藍色細肩帶低胸貼身短洋裝，勾勒凹凸有致的性感曲線，以及白皙光滑的好皮膚，雖然戴著面具，仍可推測是個漂亮妹子。她在落地窗前鋪著一塊淡粉色的瑜伽墊，做著簡單的伸展動作，不經意的彎腰，豐滿北半球若隱若現，變換姿勢時，底褲甚至直接跑出來，讓人忍不住分心。

當正妹伸展後腿時，肩帶忽然滑落，不僅飽滿雙球幾乎快掉下來，胸前粉紅兩點更是隱約見客，網友看得血脈噴張，趕緊在留言區標記秒數，激動留言：「露暈了」、「我真的要被辣死了」、「看瑜伽讓我的眼睛很健康」掀起廣大的討論度。

結束瑜伽伸展後，正妹改從事較激烈的跳繩，她不間斷的一直跳，跳到肩帶再度滑下來，變成一件平口短洋裝，露出豐滿北半球，引人遐想的畫面又讓網友暴動，紛紛直呼：「跳繩是個很好的運動」，還有老司機特意用0.25倍的放慢速度看片。

這支居家運動片曝光後，短短兩個禮拜就有55萬點閱數、200多則留言，從南韓一路紅到海外，吸引越來越多網友觀看。

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