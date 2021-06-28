49歲黃姓女子在臉書社團「告白消防」徵友，結識陳姓公務員，兩人交往半年，遭陳告知分手，她不甘感情付諸流水，將性愛內衣搭配2人合照寄給正宮，藉以「宣示主權」，正宮進而得知2人曾泡湯共浴，怒控小三侵害配偶權，士林地院判決小三應賠償正宮30萬，全案仍可上訴。

正宮指控，她與陳結婚8年，去年5月小三透過臉書認識陳，隔年1月分手後，小三將2人出遊照片以及性愛內衣、衣服殘渣裝箱寄給正宮，進而得知先生婚外情，害她內心痛苦難以言喻，有如晴天霹靂，求償50萬。

但小三辯稱，當初為了幫陳照顧生病的小孩，但陳花言巧語地說，通姦除罪後就沒有關係，兩人才繼續發生性行為，之後她想分手時，又被陳恐嚇，並指控陳姓公務員糾纏、花言巧語，還利用上班時間把妹，違反風紀。

判決指出，去年9月，兩人交往期間，陳傳給小三「我希望能夠陪我一起幸福開心平安健康過每一天」等對話，並無恐嚇等語氣，且小三自述得知通姦除罪化，繼續發生性行為，小三年近半百，並非懵懂無知的小兒，應熟知通姦行為，在社會道德上為他人所排斥，自應負起民事責任。