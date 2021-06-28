北農群聚感染累計已有89例確診，台北市議員林穎孟今(28)日於市議會質詢問到，北農出現的首例確診者其感染源是否為萬華茶店，北農總經理翁震炘證實此事，然而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，要斷定感染源需要有更多證據才有辦法這樣講。

陳時中表示，是否代表萬華茶室是感染源？陳時中說，相關篩檢是必要的，有染疫的第一個，也有發病的第一個，所以很難說誰是「第一個」，斷定起源需要更多證據，之所以要大規模的篩檢，像是病例數的起來，高峰必定有潛藏病例，因此要把潛藏病例找出來。

再來就是已發生確診個案，疫調與匡列對象的作為必須做得確實，尤其北農一市更要有積極作為，至於透過疫苗來鼓勵篩檢也是好辦法，補互利建立起來對市場與民眾也是保障。

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