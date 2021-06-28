屏東1名Delta病毒確診者兩度前往台南佳里法旨宮「問事」，到底該不該罰？台南市長黃偉哲28日認為，由於全台3級警戒期間，宮廟不得對外開放，目前正調閱相關事證，如確定停留並與寺廟人員密切接觸的話，將依違反傳染病防治法開罰法旨宮，1件1罰至少12萬元以上。

市府衛生局日前公布確診者在台南的相關足跡指出，這名案14409的73歲男性，6月11日上午9時49分，由案14298計程車司機載往國道3號新化休息站北上段，拿芒果給2名友人後，隨後於11時到下午1時，以及18日上午9時到11時，曾二度前往佳里區法旨宮，接觸的2名友人及2名寺廟人員，儘管採檢都是陰性，但市府仍依中央規定提高規格將4人都送集中檢疫。

事後，不少網友質疑是否應該開罰法旨宮？市府民政局表示，法旨宮並未立案，在3級警戒期間雖然沒有讓人祭拜，但卻開放民眾「問事」，是否違反法令，已由警方將相關資料送衛生局處理。據初步了解，當時廟內共有4人，並未超過室內5人以下的規定。

衛生局也說，依3級警戒規定，宮廟應「停止集會活動、祭拜」，即停止營業，經與法制單位討論後，認為已經違反三級警戒的規定，依法可開罰6萬元到30萬元。