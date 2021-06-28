彰化縣新增30幾歲男性物流工作者染疫，媽媽和姑姑也採檢陽性，傳播力仍高。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

最新的確診者疫調足跡全集中在員林市某家超商。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

總是留不住「嘉玲」！彰化縣長王惠美28日宣布新增1例本土確診案例，為1名 30多歲物流業男子出現症狀主動篩檢後確診，同住的大姑媽、沒有同住的母親也採檢陽性尚待中央公布，該新增傳播鏈感染源仍待釐清。

王惠美表示，莫德納疫苗將於7月1日送達，7／2周五起至8日周四針對75歲至84歲造冊長者開打，呼籲長者依通知單指定時間、地點前往；另外新增確診者疫調足跡，都集中在員林市中山南路萊爾富彰誠店，6月21日起一連三天晚間時段前往消費。

王惠美表示，彰化縣新增1例、累計259例，已完成56552人篩檢、居家隔離中106人，累計隔離2983人。針對7大果菜市場，4場次的抗原快篩全部陰性，但要求各果菜市場落實六大管理措施。

衛生局長葉彥伯表示，彰化縣又新增一個不明感染源的傳播鏈，再度顯示病毒已經深入社區傳播；30多歲男子從事物流相關行業，25日出現症狀後主動就醫採檢後26日確診， Ct值18.21，中央今日公布。

衛生局匡列其家族採檢，目前同住的60多歲大姑媽26日就有症狀，也採檢陽性、Ct值10.93，非同住50多歲的母親，則因工作職場關係22日曾做過PCR篩檢陰性，但26日出現症狀後，採檢轉陽性、Ct值14.62，傳播力仍很高，目前仍待釐清感染源與指標個案，亦即家族中第一個發病者。

男子從事物流業相關行業，負責理貨、分貨，其所屬職場至少有50人至100人，皆被陸續匡列採檢；另外男子母親從事清潔員工作、職場同事也將遭匡列採檢，同住的姑媽自己開店、職場較為單純，詳細疫調衛生局將於明日中央公布後再作說明。

另外，針對中央撥發彰化縣莫德納疫苗共55300劑，7月1日將配送33600劑、7月8日配送21700劑；將優先針對設籍彰化縣之75歲至84歲為對象造冊通知施打，設籍人數6萬3733人，扣除已接種者 1萬9377人，符合接種資格者 4萬4356人。通知單28日下午起就配發至各鄉鎮市公所村里辦公室，由村里長辦公室代為發送，長者們可依通知指定時間、地點前往施打。