美股上周五漲跌參半，亞股今日透涼意，台股集中市場在外資連續第四日買超，加上鋼鐵人升空、航海王破浪，輔以IC設計、PCB、DRAM相關等族群攜手向上，尾盤權王台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值強拉之下，終場續漲87.98點、收17590.97點，日K連紅，離歷史新高僅118點，惟成交值減至4406.49億元。

籌碼面，今日外資買超52.493億元，投信賣超17.5275億元，自營商買超20.7414億元，三大法人買超55.70億元；本月以來，外資賣超約572.66億元，投信賣超約48.73億元，自營商買超約262.25億元，三大法人賣超約359.15億元。技術面，5日RSI為76.51、10日RSI為67.82，9日K值為84.45、9日D值為76.81，20日乖離率為2.08。

盤面上，貨櫃三雄今日受惠SCFI指數飆上3785.4點、續創新高激勵，再度吹起多頭號角，萬海(2615)率先漲停、榮登首家突破300元關卡的航運股，長榮(2603)、陽明(2609)也隨之亮燈收漲停，紛紛再創新高價。美基建政策達共識，中鋼(2002)看好美國基建計畫，可望帶動未來多年的穩健需求，今日市場資金重回鋼鐵股，燁輝(2023)、佳大(2033)、運錩(2069)、聚亨(2022)等紛紛強攻漲停。電子權值軍團在缺乏有力主帥領軍下，多空腳步凌亂，晶圓雙雄、股王股后、鴻海(2317)皆墨，DRAM雙雄、被動元件雙雄則偕聯發科(2454)、旺宏(2337)等堅守盤上，整體而言，零組件族群相對出色，半導體、其他電子族群則偏弱。

分析師指出，台股上周周K線拉出連六紅，本周進入6月最後一個交易周，6月30日當日收年、半年、季、月線，連同日線，有機會拚五線全紅，本周有望挑戰前高17709點。分析師表示，隨時序進入6至9月，是台股的除權息旺季，觀察今年以來除息的公司中，已完成填息的多為基本面佳且穩定配息的公司，可聚焦電動車、半導體、5G等具有長期爆發性成長的產業。