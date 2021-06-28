桃園市政府公布案14950足跡（桃園市政府提供）

中央流行疫情指揮中心28日宣布桃園新增2起本土確診案例，是雙北疫情發生以來新低，且都非中壢超級傳播者或國軍桃園總醫院群聚案相關，桃園市也公布疫調足跡，除了台鐵自強號，中壢超級傳播者的接觸者，6天遍及中壢和桃園7旅店，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園確診數自5月12日雙北疫情爆發以來，6月17日起首度降到個位數，但維持3天7例、6例和8例，20日又因國軍桃園總醫院群聚事件，暴增至前一天2倍達16起，所幸目前疫情未大範圍擴大，28日降到僅2確診，創雙北疫情爆發以來新低。

桃園市政府指出，2名確診者年齡介於50多歲至60多歲之間，分別在平鎮和八德，雙北相關1人(案14760)，調查中1人(案14795)。

市府也公布已疫調的足跡，其中中壢超級傳播者在短短2周內，分別造成同住家人、家人同事及朋友群至少20人先後確診，其接觸者案14590，19日到奇異果共享旅店中壢車站店、20日桃園IF音樂商務旅館、20至21日在奇美國際時尚旅館、21日在麗星花園汽車旅館、22至25日在貝多芬快捷旅店、23至24日在ihotel電競時租旅館、24在中壢摩斯汽車旅館，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。