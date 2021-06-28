屏東昨新增一例確診，為住枋寮的73歲果農（案14734），至今感染源不明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，枋寮果農的病毒基因序列結果預計6/30出爐，以釐清是否與枋山Delta群聚案有關，陳時中透露，果農妻子的採檢結果很快會出來，有可能會列在案號之中，詳情待確切結果出來再向大家說明。

枋寮70多歲男性（案14734）6/24因外傷醫院門診就醫，6/26入院前PCR檢驗結果為陽性，於6/27確診；此外，往前追溯感染期及相關接觸者，6/20有兩位親戚從台北南下探視，因此指揮中心將2人列為密切接觸者，但2人的檢驗結果都是陰性。

陳時中表示，個案的檢體已送驗，基因定序的結果預計要2天後結果才會出來，希望可以藉由基因定序釐清與屏東Delta變異株的群聚關係。

至於枋寮果農的家人或太太有可能確診或有相關症狀嗎？陳時中表示，我想很快他的結果就會出來，好像很可能是會列在案號李面，所以我們等最後結果在跟大家報告。

另枋寮醫院也宣布6/28起暫停門診及急診，並進行環境清消；醫院相關工作人員進行探檢，67人PCR採檢結果皆為陰性；匡列相關門診就醫及陪病家屬名冊，交由衛生單位追蹤及採檢，該個案接觸者274人，目前均列居家隔離並安排入住集中檢疫所。