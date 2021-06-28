【LIVE直播】蘇貞昌前往裕利醫藥 視察疫苗檢驗封緘流程｜2021.06.28

AZ及莫德納疫苗相繼抵台，行政院長蘇貞昌今下午4時，前往裕利醫藥視察冷鏈倉儲，工作人員頂著負20度的低溫進行疫苗封緘作業。

蘇貞昌視察前接受媒體聯訪，媒體提問，30號是否有41萬劑疫苗抵台？疫苗會照期程抵台嗎？工商團體、慈濟有意購買疫苗，行政院會比照鴻海、台積電授權嗎？

蘇貞昌表示，政府積極向各地採購疫苗，對於民間企業團體捐疫苗，政院非常感謝肯定，大家一起來合作，取得更多疫苗。對於更多疫苗進來後，希望大家都能打疫苗，還沒打疫苗的人，也要把本身防疫工作做好。

對於外界建議入境者做2次PCR採檢？蘇貞昌表示，入境都要隔離14天，或至集中檢疫所，藉由隔離，避免偽陰偽陽性。每個人都要把防疫指揮中心提供的防疫指南徹底做到。近期有看到有人漸漸掉以輕心，這樣比較不好。

Delta汙名化院長故鄉枋山鄉？蘇貞昌表示，大家不要污名化，水果不會傳染病毒，我已指派王必勝去屏東協助，大家一起協力對抗病毒，潘孟安縣長領導有方，屏東鄉親也很配合。這個病毒很可怕，傳播更強，大家一起做好防疫工作。

高端疫苗技術文件不足被延後、聯亞月底申請EUA，代表國產疫苗進度會比較慢嗎？蘇貞昌回應，政府會以科學、專業來做要求，一切聽專業要求，食藥署會為國人健康把關，希望2家藥廠解盲之後，依相關規定趕快把疫苗做好，這樣國人才有疫苗可以打。

第二劑AZ打了嗎？蘇貞昌：疫苗不夠我不搶，照規定5/17要打第二劑，我還沒打第二劑，等疫苗夠了，我在打也不遲。