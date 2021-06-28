台南市安南區27日一口氣增加8例確診個案，台南市立安南醫院的醫療人員繃緊神經，最常使用的防護衣快速消耗，立刻有社團提供援助，台南市博仁獅子會28日捐贈300件P1等級拋棄式防護隔離衣協助抗疫，有如雪中送炭，院方贈感謝狀回禮。

台南市27日宣布新增8例確診者，全部來自安南區，安南區居民驚慌，該區最大的安南醫院醫護人員同樣神經緊繃，深怕醫療量能不足，各項防護資源快速消耗中。

台南市博仁獅子會得知醫院需求，28日立刻捐贈300件的隔離防護衣，補充醫院的防疫物資，提供第一線醫護作戰裝備。

博仁獅子會會長黃子哲感謝「聚紡公司」積極調度，才能及早將300件醫用防護隔離衣送抵安南醫院，並已「防疫紡織國家隊」誇讚聚紡公司。黃子哲透過實際捐贈行動，紓緩醫療物資壓力，讓抗疫第1線的醫護朋友，先有完善的安全保護，再做好疫情控制工作，助全台早日脫離疫情惡夢。

台南市立安南醫院院長林聖哲表示，前線醫護同仁需長時間穿著密不透風的防護衣，在炙熱天氣下採檢，除了身體疲頓，還有染疫的精神壓力。但台灣從不缺乏社會愛心，全台醫護人員此時皆感受社會慈善社團的後援溫暖。