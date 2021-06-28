台南市連續11天「嘉玲」後，前天一口氣新增8例，讓全市繃緊神經，28日雖然再度「嘉玲」，但市府仍針對安南區家庭群聚事件擴大匡列及篩檢，並強調8人的症狀與Delta病毒症狀不同，加上發病時間也早於Delta確診者造訪台南，請市民不要過於擔心。

市府衛生局長許以霖指出，很多民眾都以為安南區家族群聚與屏東的Delta病毒有關，但因屏東確診個案是11日到佳里法旨宮，安南區家族的外孫女早在10日就有症狀，加上Delta的症狀主要是頭痛、喉嚨痛與流鼻水，與這家人的症狀不太一樣，目前已將相關檢體送到中央，相信很快就會有結果。

衛生局還說，安南區家族群聚感染，原以為可能是二女婿因家人在彰化住院，多次前往彰化而染疫，再傳染給其他家人，但因二女婿的抗體檢測是陰性，未曾染疫，反而是三女婿的抗體是陽性，PCR檢測則是陰性，顯示先前曾染疫，加上該家族最早出現身體不舒服的人，就是對方未滿10歲的女兒，於6月10日即因不舒服前往診所就醫，因此初步研判三女婿可能是該家族最早的感染者。

該起家族群聚感染傳出後，市府先匡列接觸者131人，其中124人採檢PCR陰性、7人報告未出；再擴大匡列確診者住家同社區19戶共41人，經PCR檢測皆陰性；然後再針對確診者同鄰里居民，從28日上午連續3天設立擴大篩檢站，每天將可進行500人的PCR採檢；為慎重防止擴散，篩檢對象也擴及安南區市民，自昨天下午一連3天於安南果菜市場（花卉市場）設立大型篩檢站，每日可進行1000人的PCR採檢。

另外，對於確診者工作場域可能接觸的消費者進行電話關懷，並以簡訊通知可能與確診者足跡同框者，盡力做好每一層防疫工作，避免感染鏈持續擴大。

至於中央預計7月1日起撥發莫德納疫苗至各縣市，台南市將規畫本市孕婦、75歲以上長者及65歲以上具原住民身分者，至本市37家衛生所、188家合約醫療院所及大中小型接種站施打疫苗；同時，為方便民眾接種，另外增加13家專責醫院，讓本市1至5類施打對象、孕婦、75歲以上長者及65歲以上具原住民身分長者可利用醫院掛號系統或專線掛號。

市府還說，依據中央流行疫情指揮中心5月5日公告，為強化基層院所分級醫療轉介服務，醫療院所如研判就醫民眾有疑似症狀或為建議採檢者，請開立轉診單轉介至本市14家指定社區採檢院所；檢驗結果為陽性者，發給開立轉診單的基層院所確診病例通報獎勵金，每例1萬元。