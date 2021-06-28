宜蘭縣獲中央配發莫德納疫苗1萬8200劑，7月1日送抵宜蘭後，宜蘭縣政府將從7月2日下午起開打，但縣府考量，宜蘭縣長者AZ疫苗接種率約3成，約1.1萬人施打，還有多達2.2萬名75歲以上長者沒施打，這批疫苗將以長者優先，並採發送通知單形式通知施打。

宜蘭縣衛生局長徐迺維今天（28日）表示，宜蘭縣今天無新增確診個案，累積有96人確診，有1.1萬名長者接受AZ疫苗，但75歲以上長者有3.4萬人，因此中央撥補的莫德納疫苗量還是不夠，長者染疫風險性高，因此讓長者優先施打。

縣府表示，已安排7月2日至7月6日為82歲以上的長者（原住民65歲以上）施打莫德納疫苗；7月7日至7月10日為75歲至81歲的長者施打莫德納疫苗；民政系統的村、里幹事及鄰長也會陸續發放施打疫苗通知單，相關分流措施將比照上一波規定，民眾如有問題，可再接到通知單後，向所屬的鄉鎮市衛生所詢問。

徐迺維表示，第二批莫德納是7000劑，但送抵宜蘭時間還沒確定，會視疫苗的補充再來開放65歲至74歲長者施打。

縣府也發現，近日外縣市遊客似有上升的趨勢，呼籲民眾多使用線上預購或宅配等非接觸性服務，也應須落實社交距離，保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離，無法保持社交距離則進行入場「總量管制」，室外以號碼牌安排排隊動線，現場以10人為排隊上限，加派員工導引。

工旅處長李東儒表示，以及排隊以10人為限目前是以勸導為主，但會滾動式檢討，如無法落實會提高管制強度，並建立罰則。

另外，礁溪警分局27日查獲有業者利用出租套房，不顧性交易可能染疫風險，以一樓一鳳方式經營色情交易，查獲呂姓男子以6000元與羅姓女子性交易，警察局依違反社會秩序維護法偵辦。