美國贈送250萬劑莫德納疫苗，花蓮配得23100劑，花蓮縣政府仍先將名額保留給75歲以上非原民者及65歲以上原民者接種，後續將再視接種狀況，陸續開放符合接種資格者施打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府發布召集令，要召集13鄉鎮市有愛心的餐廳，在疫情下用熱騰騰的食物，溫暖弱勢的心。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

美國贈送250萬劑莫德納疫苗，花蓮配得23100劑，將分2階段配發，由於先前開放3波長者接種AZ疫苗，施打率僅2成，花蓮縣政府為保護老大人，降低染疫重症死亡率，仍先將名額保留給75歲以上非原民者及65歲以上原民者接種，後續將再視接種狀況，陸續開放符合接種資格者施打。

衛生局長朱家祥說，莫德納疫苗中央配發花蓮共23100劑，將分2階段撥付，第1階段的第一批9800劑將於7月1日到貨， 第2批6300劑則是在7月8日抵花，而剩下的7000劑中央將在第2階段撥付，不過時間目前未定。

經衛生局盤點後，7月1日到貨的莫德納疫苗將會分別依需求量運送到13鄉鎮市，先行提供給尚未接種AZ疫苗的長者施打。朱家祥說，花蓮75歲以上非原民長者及65歲以上原民長者共31000人，扣除接種AZ疫苗者，還有逾26000人沒接種，因此3、4日會在各鄉鎮市設立大型接種站，讓長者接種。

朱家祥也說，3、4日沒接種到的長者無須擔心，第1批打完，還有第2批，第2階段也會陸續提供，這批疫苗主要會先提供長者，初步估計9成以上的老大人都能打得到，後續再視疫苗數量及施打狀況逐步開放給符合條件的對象接種。

由於目前市面口罩量充足，7月1日各地的衛生所將停止販售實名制口罩，不過花蓮偏鄉社區因藥局不多，秀林鄉、壽豐鄉、萬榮鄉、瑞穗鄉、富里鄉、卓溪鄉與部立豐濱醫院將持續販售，其餘則停止販售。

此外，疫情弱勢團體及失去生計的民眾苦不堪言，僅管中央提供紓困補助應急，難免有些人仍遭遺漏，除了社會處的食物銀行提供弱勢餐食、教育處提供偏鄉學生中餐服務，縣府也發布召集令，要召集13鄉鎮市有愛心的餐廳，在疫情下用熱騰騰的食物，溫暖弱勢的心，欲響應的業者可撥打03-8230840洽詢。