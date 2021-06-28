一名黃姓女子2020年5月透過臉書，結識一名已婚陳姓消防員，2人相識一個月就相約出遊、全裸共浴，隔年1月卻被預告分手，黃女不甘被甩，憤而將2人的親密合照、自己的性感內衣寄給元配，自曝與其夫發生姦情，陳妻氣炸提告。黃女出庭時辨稱，衣物是要寄給陳男，不是要寄給陳妻，且是遭陳男欺騙才會成小三，但士林地院勘驗對話紀錄，發現包裹收件人是陳妻，認定黃女侵害陳妻配偶權，判決應賠償30萬元。

陳妻控訴，收到黃女寄來她多次與丈夫出遊、裸體共浴，內心與精神遭受極大打擊，因而對黃女求償50萬元。但黃女出庭時辯稱，陳男生病她幫忙其小孩半年，期間被對方花言巧語欺騙與糾纏，還在通姦除罪化後，要她安心繼續交往，2人才會持續發生性關係，自己本來先提出結束這段不倫戀，陳男卻威脅要將2人的事告訴她小孩，被迫繼續交往，最後變成自己被分手。

對於為何寄性感內衣、親密合照給陳妻？黃女解釋，這些東西是要還給陳男，不過是寄給陳妻由她轉交給丈夫。

士林地院審理時，認為黃女與陳男交往時，已知對方已婚，卻於2020年6月12日起至今年1月間，多次出遊、裸露共浴、發生性行為，顯然已侵害陳妻配偶權，另根據2人對話紀錄，認為陳男並未傳送任何不得不發生感情與性交言論，僅能認定陳男多次引誘黃女，而黃女又無法抵抗誘惑，進而侵害配偶權，最終判決黃女應賠償原配30萬元。可上訴。