在估值過高和病毒蔓延的擔憂下，韓股周一幾乎持平；KOSPI在前一個交易日創下歷史新高。

周一南韓KOSPI指數收跌0.95點或0.03%，為3301.89點。交易量為中等溫和的14億股，交易總金額為13.5兆韓元(約119億美元)。上漲股和下跌股的比例為562比300。外資淨賣730億韓元，機構投資人賣超3020億韓元，散戶買超3830億韓元。

在前一交易日收盤創歷史新高之後，投資人開始鎖定獲利了結。

而新冠病毒的傳播，削弱了投資人的風險偏好。南韓未來證券分析師Seo Sang-young表示，投資人對於Delta變種的上升感到擔憂，亞洲股市今天似乎表現疲軟。

汽車股和科技股下跌；保險股和金融股則上漲。

三星電子上漲0.38%，為8.19萬韓元；SK海力士跌1.95%，為12.6萬韓元。

現代汽車跌0.82%，為24.1萬韓元；樂金化學也跌0.95%，報83萬韓元。