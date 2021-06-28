在出口強勁與消費復甦這兩顆雙引擎帶動下，韓國財政部決定在28日大幅上調韓國2021年經濟成長率，從2020年12月預估的3.2%，上調至4.2%。至於韓國經濟2022年，也可望成長3%。

韓國財政部應該是最樂觀的，其預估值4.2%高於韓國央行的4%，也優於國際貨幣基金組織的3.6%。

在新冠疫情期間，韓國經濟2020年萎縮0.9%，是自1997至1998年亞洲金融風暴發生以來，經濟首次衰退。

韓國政府曾誓言，將一鼓作氣在2021下半年，實現景氣完全復甦，並利用政策刺激內需，縮小疫情造成社會失衡狀態。

新冠病毒影響所致，傳統面對面服務項目式微，但隨著疫苗接種率增加，預估韓國國內內需市場將有所改善。不過，疫情撲朔迷離下，以及國外尚有為數不少邊境封鎖，因此，韓國需求不太可能回復至疫情水準。

至於個人支出，繼2020年衰退5%之後，2021年將可望成長2.8%。韓國政府也打算以現金回饋方式，鼓勵民眾刷卡消費。使用信用卡付錢的韓國民眾，第3季可收到10％現金回饋金額，比第2季的還要更多。

此外，韓國政府也計劃在體育、電影、旅遊等6個產業，推出消費優惠措施，希望能把這些飽受疫情嚴重打擊的慘業能儘早回歸正常化。