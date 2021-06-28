新冠肺炎本土疫情嚴峻，儘管美日贈送台灣疫苗解燃眉之急，但疫苗數量仍不足，如何解決疫苗施打問題以及推動國產疫苗發展，也成為各界關注的焦點。根據一份最新民調顯示，有8成2的民眾認為，應該先讓大家施打國際認證的疫苗，至於國產疫苗的部分，有超過8成民眾認為應該按照國際標準審查國產疫苗，並應該比照美國政府審查輝瑞疫苗的方式。

《美麗島電子報》今(28)日公布的民調結果顯示，對於國產疫苗高端已經通過二期試驗，政府可能會通過緊急授權，政府是否有必要以國際標準的作法去審查高端疫苗的緊急授權，有81.9%民眾表示有必要（其中60.8%認為很有必要）、10.4%民眾認為沒必要，未明確回答的則有7.8%。

至於政府是否應該比照美國政府審查輝瑞疫苗的方式，公開直播完整會議過程和具名投票的結果，來審查高端疫苗的緊急授權，結果顯示，有85.8%民眾表示應該（其中60.9%認為很應該）、有6.3%認為不應該，另外有7.8%民眾未明確回答。

此外，目前台灣也收到不少國外疫苗，且政府購買的國外疫苗也會陸續到貨，有人建議應該讓民眾先打國際認證的疫苗，國產疫苗等到被國際認證後再提供民眾使用，結果顯示，針對這個說法，有82.7%民眾表示認同（其中54.8%很認同）、11.4%民眾表示不認同，另外有5.8%民眾未表示明確意見。

《美麗島電子報》還針對施打疫苗的意願進行調查，結果顯示，有6.7%民眾表示已施打、92.9%民眾尚未接種（其中一定會去打的有55.5%、不一定的有32.5%、堅持不打的有4.9%），而未明確回答的民眾則有0.4%。