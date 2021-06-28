台灣馬自達宣布提供全體醫護不分廠牌免費車輛保養 16:032021/06/28 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣馬自達汽車表示，為感謝全體醫護人員對於防疫工作的全心投入與無私奉獻，將於7月3日起至7月31日止，推出「MAZDA挺你，醫起守護」活動，免費提供所有醫護人員車輛（不限廠牌）「機油更換」、「車室消毒」、「基礎車輛健檢」等服務，並致贈原廠抗菌擦布，支持醫護人員齊心抗疫。 採購葡萄轉送醫護 葳格挺小農關懷防疫 賈永婕變許願池 網自稱醫護想買房 秒被打槍 #車輛 #醫護人員 #台灣馬自達 #全體 #廠牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上週外資在集中市場賣超203.11億元 賣超群創11.51萬張最多 12:552021/06/28 財經 竹市即起禁止居家隔離 匡列或隔離者全數入住檢疫旅館 14:462021/06/28 生活 德州儀器捐贈350萬元醫療物資予衛生福利部雙和醫院 10:302021/06/28 寶島 逾75歲可選莫德納 澎湖開放50歲以上施打疫苗 04:102021/06/28 地方新聞 子瑜長大了！彎腰洩酥胸事業線 火辣身材電暈全網 08:492021/06/28 娛樂 蘇貞昌視察「重要國家建設」 網湧入臉書怨：沒錢過日子建設有用嗎？ 11:012021/06/28 政治 《證交所》外資上周賣超逾200億元 面板雙虎續當提款機 13:252021/06/28 財經 收到癌症病患一封信 陳文茜揭台灣疫苗一現象嘆：這是民主國家沒有的 08:372021/06/28 政治 國一彰化段自小客爆胎3車連環撞 2人不治3重傷 08:222021/06/28 社會 花蓮在地音樂人向防疫最前線致敬 麻海師一曲讚「真心英雄」 13:372021/06/28 寶島 勿將屏東標籤化 鄭文燦發起認購枋山芒果 11:072021/06/28 生活 財經熱門新聞 全球經濟看他臉色？這大國手握關鍵命脈 - 財經 億萬富豪洛克菲勒：當你負債累累時 堅持這2點仍能東山再起 - 財經 全球車用晶片85％在5大廠手裡 為何找台積電求救？ - 財經 通膨災難擋不住？專家警告美股恐慘崩80％ - 財經 16檔績優冷門股 迎暖流 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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