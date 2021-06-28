台灣馬自達汽車表示，為感謝全體醫護人員對於防疫工作的全心投入與無私奉獻，將於7月3日起至7月31日止，推出「MAZDA挺你，醫起守護」活動，免費提供所有醫護人員車輛（不限廠牌）「機油更換」、「車室消毒」、「基礎車輛健檢」等服務，並致贈原廠抗菌擦布，支持醫護人員齊心抗疫。