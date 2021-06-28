【旅遊經 編輯部報導】

現在許多民眾都防疫居家上班、上課，出一趟門都覺得些許困難，除了家人外，連有電話的朋友都難得一見，更何況是無法聯絡的動物，為了讓民眾見一下可愛的動物朋友，現在可以用線上的方式，遊逛自5月15日起休園迄今快要一個半月了「新竹市立動物園」，昨(27)日中午新竹市長林智堅透過臉書直播「線上逛動物園」，由觀眾票選決定逛園路線，要想看猴子或紅毛猩猩！吸引近1500人同時在線觀看，第一線直擊河馬樂樂刷牙、餵食秀，也探望了台灣獼猴、紅毛猩猩雄大、羊駝兄弟咖啡牛奶，也算在疫情期間用網路，達到遊逛動物園的願望。

直播如同操作第一視角的線上遊戲，全互動方式由線上觀眾決定遊園路線，進入動物園第一步便帶著「好想念樂樂！」的大家，前往河馬樂樂所在地，看到樂樂慵懶在水裡休息，讓許多網友直呼「太可愛！」

下一步就來到樂樂家中，樂樂緩緩從水裡走上岸，看見保育員就馬上張大嘴巴，到平常習慣的位子刷牙，非常乖巧。保育員也馬上餵樂樂最愛的西瓜獎勵她，清脆的「咖咖咖」咀嚼聲療癒線上破千網友。

動物園直播 (圖片：新竹市立動物園提供)

接著這次和以前不一樣，鏡頭帶著大家從乘客變成了司機，親自駕駛遊園車「樂樂號」逛動物園，從噴水池出發一路往上，來到了猴島，看見台灣獼猴都好奇地往鏡頭觀看與靠近，感覺得出好久沒有看到保育員以外的人類，讓牠們都非常興奮。最後還看了紅毛猩猩雄大，與羊駝兄弟咖啡、牛奶，圓滿結束此次的線上逛動物園之旅。

新竹市府表示，因應疫情，新竹市立動物園在5月15日休園後，每月平均有13萬人造訪的動物園變得安靜許多，不少民眾好奇動物園休園樣貌，這次特別企劃以線上逛動物園方式，完成民眾的願望。影片可至「線上逛動物園」查看！

圖片：新竹市立動物園提供