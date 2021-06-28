林雨申（左二）在《倚天屠龍記》飾演楊逍。（LiTV、林雨申工作室提供）

林雨申在《我，喜歡你》飾演霸道總裁。（LiTV、林雨申工作室提供）

林雨申在《我，喜歡你》飾演霸道總裁。（LiTV、林雨申工作室提供）

林雨申已成新一代大叔男神。（LiTV、林雨申工作室提供）

大陸男星林雨申榮登新世代首席大叔寶座，除了演出《倚天屠龍記》被封「最帥楊逍」外，另一部將在中天娛樂台播出的《我，喜歡你》中，他詮釋工作上霸道，遇到女主角時卻火速超萌的總裁，更讓粉絲拜倒在他的魅力下，兩部戲面對的孫安可（倚天飾楊不悔）跟趙露思，都是1998年出生，整整相差18歲的對戲卻無違和，林雨申精湛演技令人臣服，他日前接受訪問時表示：「雖然兩位都是妹妹，但在工作態度上可是相當敬業！她們認真積極，合作上相當開心！」

聊到近期作品《倚天屠龍記》與《我，喜歡你》，林雨申表示，《倚天》是他的第一部武俠作品，「接到楊逍這個角色邀約時，我實際上一開始是拒絕的，因為我沒演過武俠劇，這是我第一部，包括古裝與造型等都是挑戰，加上又是金庸老師知名作品之一，所以我覺得可能會拿捏不好因此婉拒，但後來導演與團隊多次說服，對我的信心與期許均深深打動我，我也很開心詮釋楊逍受到肯定！」由於目前剛拍完金庸另一部作品《飛狐外傳》裡的苗人鳳，問到喜歡哪個角色多一些？林雨申謙虛說：「能夠演出金庸老師的作品已是我的榮幸，因為已經很榮幸，所以我還有挑的權利嗎？這些都是對我的肯定啊！不過確實苗人鳳打戲比楊逍多很多倍，體能上也是比較辛苦的，楊逍則是在本身個性層次上較困難」。

至於6月30日起每周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出的《我，喜歡你》，林雨申對其中一場落水戲印象深刻，他表示這是劇中頗重要的一場戲，必須是一次OK不能NG，「嚴肅演出搞笑橋段！」劇中的他是挑嘴的美食愛好者，私下的林雨申則說：「恰恰相反！我是個對吃或美食沒那麼敏感的人，我覺得日常有攝取均衡營養就好了，我並不是會去享受美食的人，但我聽說台灣小吃非常出名，希望有機會能品嘗到！」。

不論是風流倜儻的楊逍，或是霸氣龜毛的萌總裁，甚至是最近剛殺青，詮釋金庸另一部武俠《飛狐外傳》裡的苗人鳳，林雨申都把粉絲電到不行，對於「萬人迷大叔」封號，他說：「很榮幸大家給予這樣的讚美！這都是對我的鼓勵，我都會虛心接受！」他以「撇鬍子」橫掃女粉芳心，私下是否喜歡蓄鬍？林雨申笑說：「起初留鬍子是因為我生活中比較懶，有時就忘了刮罷了，哈！」

林雨申的媽媽李小婉是知名影業藝術工作者，製作拍攝不少家喻戶曉的作品，包括《人間四月天》（黃磊、劉若英、周迅、伊能靜主演）、《橘子紅了》（周迅、黃磊、寇世勳、歸亞蕾主演）與《大明宮詞》（台譯《太平公主》）等，因從小在北京電影製片廠耳濡目染，加上影業人媽媽的影響，讓林雨申自小便喜低調，拍戲之餘甚少公開露面，也幾乎不太接受採訪與商業活動等邀約，專精把演員職份做好，「因為我是個演員，我希望把生活中的我縮到最小狀態，然後在角色上放大我所有的世界，透過角色交流，讓大家看到我的人生與世界觀。」是否也會跟隨媽媽腳步拓展演藝領域，從演員延伸成影業製片者？林雨申表示，他近年更喜歡做好當下，因為長期規劃有時過多，反而對當下要做的有影響，因此珍惜現在更為重要！