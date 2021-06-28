國發會委員會28日通過111年度「全民健保醫療給付費用」成長上限為4.4％，至少是8年來最低紀錄。

國發會指出，今日審議通過行政院交議之衛生福利部陳報「111年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.272%至4.4%。國發會將依決議提報行政院核定後，續由全民健康保險會依集體協商機制，協定111年度健保醫療給付費用總額。

為合理調控醫療費用，「全民健康保險法」明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額。本案經國發會於本(110)年6月18日召開審查會議，並提報第87次委員會議討論，達成以下主要結論。

第一，「111年度全民健康保險醫療給付」費用成長率下限1.272%，係考量投保人口結構、醫療成本、投保人口數成長率等因素，經既定公式計算而得，原則同意。

第二，另考量健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力等因素，並為兼顧健保中長期改革政策推動需要及疫情衝擊，同意給付費用成長率上限訂為4.4%。

國發會說，依「全民健康保險法」規定，健保總額範圍經行政院核定後，將由全民健康保險會於下一年度開始3個月前，在核定總額範圍內，經由集體協商機制（含保險醫事服務提供者、被保險人、雇主、有關機關代表，以及專家學者及公正人士），協定下一年度醫療給付費用總額。