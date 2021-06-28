因應Delta病毒來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心日前才宣布，6月27日零時起，國外入境一律到集中檢疫所或是防疫旅館隔離，今天再度宣布三大加強措施，除保持自國外入境一律集中隔離入住防疫旅館、隔離期滿一律採檢、從風險7國入境者除了檢疫期滿前要採檢外，新增進入隔離前還要加做1次PCR篩檢。

指揮中心今天再度公布三大入境加強管理措施。自國外入境一律要集中隔離，不能返家進行居家檢疫。自COVID-19變異株「重點高風險7國（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）」一律入住集中檢疫所，7國以外國家入境旅客（過去14天旅遊史、含轉機）則要住到防疫旅館，若有集中檢疫所需求，開放自費使用。其二，無論是否從7國入境，隔離期滿前，一律都要做PCR篩檢。第三，針對7國高風險入境者，進入隔離前就要加做一次PCR篩檢。

因應Delta變異株 指揮中心三大加強措施。（指揮中心提供）

外界質疑，為何入境普篩只針對7個高風險國家，是因為篩檢量能不足嗎？指揮官陳時中表示，目前每天最高量能有12萬多，且現在還持續增加中，量能是夠的。不過新北市長侯友宜建議，無論是否自7國返台，都應該入住集中檢疫所，不要做半套。

陳時中回覆表示，若全部都住進集中檢疫所，每項事情資源有限，防疫旅館2萬多間，目前28.8%使用率，集中檢疫所5千多家，已經很多了，這是經過一年多的準備，慢慢揀起來的。

陳時中還指出，「有的縣市對於防疫旅館根本沒有準備，一律要靠集中檢疫所是沒辦法」，他說，現在各縣市要準備起來，集中檢疫所是因應緊急特殊情況可以立刻進駐，且有醫護人員在，安全都好，功能很多，但不是為了單一重點需要特別的就放進集中檢疫所，若要全部住進去就會排擠用途。

而指揮中心也統計，昨天入境加嚴首日，從7國入境的人數共有11人，包含巴西2位、印度3人，英國2人，以色列3人，印尼1人。