苗栗縣警頭份分局亮麗警花說明試用酒精噴消站後感想。

深陷苗栗疫情重災區的頭份警分局，從6月初爆發科技廠商員工群聚感染等嚴重疫情後，全體官警直接站上第1線全力支援防疫工作，經常在外接觸到可能的感染源，為了支持警察加入防疫工作，包括縣議員溫宜靜及台灣客家苗栗分會長徐維均28日捐助防疫物資給分局，其中還包括量身打造的酒精噴消站，提供員警下勤後全身消毒，頭份所亮麗女警花試用過後都說好新奇。

由於疫情持續延燒，三級警戒延長至7月12日，為了支持警方投入防疫工作，苗栗縣議員溫宜靜偕同subaru汽車頭份分公司黃姓經理等人，28日上午至頭份警分局捐贈防疫酒精槍1批。

另外，台灣客家苗栗分會長徐維均，因見員警執勤後返回駐地，只能用酒精噴消一下手部，身體其它部位都無法消毒完全，剛好有一名友人專門從事自動控制工作，發想利用電腦自動控制來製造自動酒精噴消門，以公司剩餘的鋼管下腳料，DIY自製成自動酒精噴消設備後，捐給頭份分局供全體員警執勤後消毒使用。

這具酒精自動噴消門，是以鋼管搭建成門狀，在上下左右裝置多組噴霧頭，利用感應裝置來感應人員進入後，啟動全部噴嘴噴灑酒精，讓員警全身上下都可完整清消。

由於分局人員進出都有嚴格門禁管制，所以這具酒精自動清消門，目前設置在在分局後門，以方便執勤結束後官警經過時，順便來個全身消毒。28日上午捐贈民眾將自動噴消門裝置完畢，隨由頭份派出所亮麗女警花試用，認為能夠確實清潔外部的閃光衣等設備，結果相當滿意。